Advertisements
Advertisements
Advertisements

فشل مرتزقة تركيا في المعارك الليبية (فيديو)

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:18 م
Advertisements
مرتزقة تركيا
مرتزقة تركيا
الفجر
Advertisements

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن سقوط مزيد من القتلى في صفوف الفصائل السورية الموالية لتركيا في العاصمة الليبية طرابلس؛ ليرتفع عدد القتلى إلى 129 مسلحاً سقطوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس بالإضافة إلى معارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

وقال المرصد السوري: إن القتلى ينتمون إلى فصائل "لواء المعتصم" و"فرقة السلطان" و"لواء صقور الشمال" و"سليمان شاه"، موضحاً أن "تركيا عمدت لتخفيض رواتب المقاتلين السوريين، بعد أن فاق تعدادهم 6000 مقاتل يقاتلون بجانب ميليشيات حكومة الوفاق الليبية؛ لوقف تقدم الجيش الليبي ومحاولته تحرير العاصمة وطرد الإرهابيين منها"، حسبما أفادت منصة مداد نيوز.

هذا أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للمرة الأولى، يوم الجمعة الموافق 21 من فبراير الماضي، بوجود مرتزقة موالين لأنقرة في ليبيا، إلى جانب عناصر التدريب الأتراك.

وقال أردوغان: إن "تركيا متواجدة هناك عبر قوّة تجري عمليات تدريب، وهناك كذلك أشخاص من الجيش الوطني السوري"، في إشارة إلى مقاتلي المعارضة الذين كان يطلق عليهم سابقا اسم "الجيش السوري الحر".

هذا ويؤكد إعلان أردوغان بتواجد قوات تركية ومرتزقة إلى جانب حكومة طرابلس وميليشياتها المتطرفة، على "أطماع أنقرة في ليبيا".

ومما يؤكد أطماع أردوغان في السيطرة الكاملة على التراب الليبي، وفقاً لما نقلته صحيفة "ديلي صباح" التركية عن أردوغان، قوله: إن "تركيا ستدعم حكومة طرابلس؛ من أجل فرض السيطرة الكاملة على ليبيا إن لزم الأمر"، في حال فشلت الأطراف الدولية في التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الليبية.

وفي أواخر نوفمبر الماضي، وقع أدروغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، مذكرتين إحداهما تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، والأخرى أمنية تتيح لأنقرة إرسال قوات إلى ليبيا.

ورفض الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والحكومة المؤقتة في ليبيا هاتين المذكرتين، مؤكدين على أن اتفاق الصخيرات لا يتيح للسراج عقد اتفاقات دولية.

ولم تكن الولايات المتحدة الأمريكية راضية عن اتفاق السراج وأردوغان، وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية بعيد توقيع الاتفاق إنه "استفزازي" ويثير القلق، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مرتزقة تركيا مرتزقة فيديو تركيا المعارك الليبية

أخبار تهمك

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة قوية للأهلي.. الزمالك يقترب من خطف بديل رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يستعد لتوجيه ضربة ثلاثية إلى الأهلي

منذ ساعة الا ربع

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يتحرك لتوجية ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - نجم ريال مدريد يفقد أحد أفراد عائلته بسبب كورونا

منذ ساعة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

منذ حوالي 10 ساعة

بعد حسام عاشور.. الأهلي يعلن رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حسام عاشور يفتح النار على الأهلي بعد رفض تمديد عقده

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل | أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 7 ساعات

إعلان مهم من وزارة الصحة بشأن دواء بلاكونيل المقترح لعلاج كورونا

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. فيروس كورونا صناعة دولة أوروبية واللقاح سيظهر قريبا (فيديو ومستندات)

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن تطورات قرار لجنة الإستئناف بتقليص عقوبة كهربا وعاشور

منذ حوالي 16 ساعة

ضربة قاتلة لريال مدريد.. قاذفة الصواريخ يوافق على الانتقال إلى برشلونة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. تعرف على الوثيقة السرية التى تسلمتها مصر لمحاربة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد من حسام عاشور على الانتقال للزمالك

منذ ساعتين و 49 دقيقة

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي يطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف أطماع تركيا

محللون سياسيون يكشفون تفاصيل استعانة أنقرة بمرتزقة للحرب في ليبيا

أردوغان ينوي القتال في ليبيا.. هل سيرسل 8000 مقاتل سوري لطرابلس؟

"أردوغان يدعشن ليبيا" يتصدر تويتر .. ومغردون: "داعش أداة تركيا لإبتزاز العالم"

"المحجوب": الحل العسكري هدفه القضاء على الميليشيات وإقامة الدولة الليبية

مصادر: الجيش الليبي يفرض سيطرته على بلدتين شرقي مصراتة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:40 م

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

بيراميدز يستعد لتوجيه ضربة ثلاثية إلى الأهلي

08:07 م

ضربة قوية للأهلي.. الزمالك يقترب من خطف بديل رمضان صبحي

06:57 م

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

04:30 م

عاجل.. أول رد من حسام عاشور على الانتقال للزمالك

06:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status