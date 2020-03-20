فشل مرتزقة تركيا في المعارك الليبية (فيديو)





كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن سقوط مزيد من القتلى في صفوف الفصائل السورية الموالية لتركيا في العاصمة الليبية طرابلس؛ ليرتفع عدد القتلى إلى 129 مسلحاً سقطوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس بالإضافة إلى معارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.





وقال المرصد السوري: إن القتلى ينتمون إلى فصائل "لواء المعتصم" و"فرقة السلطان" و"لواء صقور الشمال" و"سليمان شاه"، موضحاً أن "تركيا عمدت لتخفيض رواتب المقاتلين السوريين، بعد أن فاق تعدادهم 6000 مقاتل يقاتلون بجانب ميليشيات حكومة الوفاق الليبية؛ لوقف تقدم الجيش الليبي ومحاولته تحرير العاصمة وطرد الإرهابيين منها"، حسبما أفادت منصة مداد نيوز.



