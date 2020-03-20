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سعد رمضان يغني لفيروس كورونا "شو محجورين"

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:00 م
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سعد رمضان
سعد رمضان
رشا عادل
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شارك الفنان سعد رمضان، جمهوره بمقطع فيديو جديد له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال مقطع الفيديو يعزف على البيانو ويغني شو محجورين انت وانا شو محجورين علمنا الناس كيف بيكونوا حريصين ".

وعلق سعد، على مقطع الفيديو قائلًا:"أغنيتي الجديدة شو محجورين هيدي آخرة القعدة بالبيت قلت بغير انا وياكن شوية جو".

ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان اللبناني، فنهالت عليه التعليقات، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"حلوة قوي" وأضاف آخر"شو هالجمال"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"بتجنن ياسعد".


يذكر أن آخر أعمال سعد رمضان، أغنية "شو محسودين"، الذي طرحها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، والأغنية من كلمات علي المولى، ومن ألحان جاد قطريب، ومن توزيع جيمي حداد، واحتل الكليب المرتبه الاولى في لبنان.
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