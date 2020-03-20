إغلاق أبواب نادي Mvp بالأسكندرية حتي نهاية مارس



أصدر المهندس محمد علي الطراوي رئيس نادي Mvp قرار باغلاق ابواب النادي ابتداء من الغد السبت حتي آخر شهر مارس حرصا منه على صحه الأعضاء وتجنبا للتجمعات .



ويعتبر نادي mvp أحد الأندية حديثه العهد بالقسم الرابع بالاسكندرية، ومتصدر المجموعة، في الموسم الحالي، قبل فترة توقف النشاط، حيث الفوز في جميع مبارياته باستثناء مباراه وحيدة أمام طلائع الأسطول وكان متبقي له مبارتان قبل خوض دوره الترقي للصعود للقسم الثالث.



الجدير بالذكر أن عدد كبير من أندية ومراكز شباب المحافظات، قرروا إغلاق المقرات لتجنب الإصابات بفيروس كورونا المستجد.



