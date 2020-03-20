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قطر تعلن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 470

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:15 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت وزارة الصحة القطرية، مساء اليوم الجمعة، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 470 بعد تسجيل إصابة 10 أشخاص.

أعلنت وزارة الصحة القطرية، أمس الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 460، بعد تسجيل 8 إصابات جديدة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد المتعافين في قطر بلغ 10 أشخاص، فيما تم فحص 9460 شخصا.

وكانت وزارة الصحة القطرية، أعلنت الأربعاء، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد معظمها مرتبطة بالعمالة الوافدة، التي كانت قيد الحجر الصحي.

ووجه جزائريون عالقون بمطار حمد الدولي في قطر نداء استغاثة لسلطات بلادهم لإجلائهم وإعادتهم إلى بلدهم بعد أن رفضت الدوحة التعامل معهم، وسط مخاوف من انتقال عدوى فيروس كورونا إليهم.

ووصف الجزائريون التجاهل القطري بالانتهاك الجديد من نظام الدوحة لحقوق الإنسان في ظل أزمة صحية عالمية غير مسبوقة.

وكشفت صحيفة "الشروق" الجزائرية، في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، أن الأمر لا يتعلق بالجالية الجزائرية في قطر، بل بجزائريين وصلوا إلى مطار الدوحة باعتباره منطقة "ترانزيت" بعد أن كانوا متجهين إلى بلادهم، وقادمين من وجهات مختلفة.

ورفض نظام قطر إدخال الجزائريين وتركهم يواجهون مصيراً مجهولاً، خاصة في ظل وجود أطفال بين العائلات التي وجدت نفسها مسجونة في مطار الدوحة.

وأكدت الصحيفة أن السلطات القطرية رفضت طلبات العائلات الجزائرية لإنقاذهم من احتمال انتقال فيروس كورونا إليهم بإدخالهم إلى قطر إلى حين تدخل سلطات بلادهم.

وهدد الجزائريون العالقون بمطار حمد الدولي بمراسلة منظمات حقوق الأطفال، وتقديم شكوى على المعاملة اللاإنسانية التي تعرضوا لها.

كما لم ترد السفارة الجزائرية في الدوحة على اتصالات العالقين.



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