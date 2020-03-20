شاهدوا.. توريس يختار تشكيلته المفضلة عبر التاريخ





يحتفل اليوم الجعمة الموافق 20 مارس 2020، الإسباني فرناندو توريس بعيد ميلاده الـ36 لاعب أتلتيكو مدريد وليفربول السابق.





لعب النينو توريس مع العديد من اللاعبين العظماء حتى نهاية فترته في الملاعب عام 2019، اختار توريس نفسه كمهاجم في تشكيلته بالإضافة إلى جيرارد في وسط الملعب ولكن من الآخرين الذين اختارهم؟





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