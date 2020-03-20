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نائب محافظ الدقهلية يكشف آخر التطورات في بلقاس بعد عزل 300 أسرة

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:18 م
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هيثم الشيخ
هيثم الشيخ
هدى عبدالرازق
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قال هيثم الشيخ، نائب محافظة الدقهلية، إنهم قاموا بتشكيل حملات لمتابعة تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية والمقاهي من الساعة السابعة مساءا حتى السادسة صباحا..

وأشار "الشيخ"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن أهل الدقهلية تعرضوا لكثير من الظلم والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولذلك لمجرد أن الدقهلية سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا.

وأكد نائب محافظة الدقهلية، أن أهالي بلقاس في الدقهلية يضربون مثال في الوعي والالتزام، وتنفيذ إجراءات الوقاية الصحية، مضيفا أن الوضع في بلقاس مستقر ويتم تعقيم المدينة بشكل يومي، فضلا على أنهم يقومون بحملات ذاتية للتطهير.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاَ الي تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل.

وأكد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7حالات وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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وفاة كورونا مقاهى مصر كورونا غلق المحلات بلقاس الاجراءات الوقائية

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