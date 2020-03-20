أصالة تقبل تحدي عمرو يوسف وتتحدى هؤلاء النجوم في حملة الخير

نشرت الفنانة أصالة نصري، فيدو لها تعلن فيه عن قبولها تحدي الخير من عمرو يوسف وأنها سوف تتكفل ب 100أسرة وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



قالت أصالة خلال ظهورها في الفيديو "هاي مرحباً أنا قبلت التحدي من عمرو يوسف وانشاء الله راح اتكفل بميت أسرة".



وتابعت "أصالة"، "وبدي انقل هذا التحدي لأشخاص بعرف هنن مثلي بيكنو لمصر وأهلها كل المحبة وكل الاخلاص وكل التعاطف لأنها بالنسبة إلنا ولكل اللي هزكرهم علأ هي كمان وطن وغالي محمد مشيش الصديق الاقرب وشام بنتي وانوستي أخي وصديق عزيز من أهم المستثمرين بمصر نواف الشريف".



علقت أصالة علي الفيديو" الله يحفظ كل الطيبين بكل مكان " علي الجانب الآخر جائت تعليقات الجمهور كالتالي" شكراً صولا، الله يحفظك ويحفظهم ويرفع عن العالم هذا البلاء "



يشار إلي أن الفنان عمرو يوسف شارك أيضا في تحدي الخير التي قامت بتنظيمة جمعية رسالة وأقر بأنة سيتكفل ب100 أسرة من المتضررين من المكوث في المنزل والذين ليس لديهم دخل ثابت "



يذكر أن" مبادرة الخير"، هي مبادرة لتحس الفنانين ورجال الأعمال علي تقديم التبرعات والمساعدات للمتضررين من "فيرس كورونا" بسبب البقاء في المنزل، حيث شارك في هذة المبادرة العديد من الفنانين مثل تامر حسني، رامي جمال، شيكو، أمير طعيمة، عمرو يوسف، هنا الزاهد، والعديد من نجوم الفن ورجال الأعمال ونجوم كرة القدم أيضاَ مثل سعد سمير وأحمد حسام ميدو.

