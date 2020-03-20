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"الجمارك" تقرر تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية لمدة 30 يومًا

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:03 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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قررت الجمارك السعودية، مساء اليوم الجمعة، تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية من عملائها المستوردين لمدة تصل إلى 30 يومًا ابتداءً من 24 مارس الجاري، ومن الممكن أن تزيد مدة التأجيل عن 30 يومًا للأنشطة الأكثر تأثرًا وتصل مدة هذه المبادرة إلى ثلاثة أشهر، وذلك في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص بسبب الإجراءات الاحتزازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وذكرت الجمارك: أنه "سيكون بوسع المستوردون الاستفادة من هذا الدعم من خلال تقديم ضمانات بنكية لحين سداد الرسوم المستحقة عقب 30 يومًا من عملية الفسح؛ حيث ستوفر هذه المبادرة سيولة للشركات تُمكّنهم من الاستفادة من مبالغ الرسوم خلال فترة التأجيل".

وأضافت: أن هناك أكثر من (51) ألف شركة مستورِدة في بياناتها لعام 2019م يُمكن لها الاستفادة من هذا الدعم.

من جانبٍ آخر أوضحت الجمارك السعودية أن منافذها البرية والجوية والبحرية تواصل عملها وذلك بإنهاء الإجراءات الجمركية للشحنات الواردة وضمان استمرارية تدفقها، الأمر الذي يُسهم في توفير جميع أنواع السلع للمستهلكين.

*الجمارك السعودية
هي هيئة حكومية مسؤولة عن تبسيط الإجراءات الجمركية عبر الحدود ومساعدة الجهات الرقابية في المملكة العربية السعودية من خلال تطبيق أحكام الرقابة الأمنية، الصحية، الزراعية، البيئية، الإعلامية وغيرها من الأحكام، فضلاً عن تحصيل الرسوم الجمركية.

وفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020م الصادر عن البنك الدولي، احتلت المملكة المرتبة 86 بين 190 دولة في مؤشر التجارة عبر الحدود، متقدمة 72 مرتبة عن العام السابق.

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الكلمات المفتاحية

كورونا المملكة السعودية الجمارك السعودية الجمارك

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