"الجمارك" تقرر تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية لمدة 30 يومًا





قررت الجمارك السعودية، مساء اليوم الجمعة، تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية من عملائها المستوردين لمدة تصل إلى 30 يومًا ابتداءً من 24 مارس الجاري، ومن الممكن أن تزيد مدة التأجيل عن 30 يومًا للأنشطة الأكثر تأثرًا وتصل مدة هذه المبادرة إلى ثلاثة أشهر، وذلك في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص بسبب الإجراءات الاحتزازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وذكرت الجمارك: أنه "سيكون بوسع المستوردون الاستفادة من هذا الدعم من خلال تقديم ضمانات بنكية لحين سداد الرسوم المستحقة عقب 30 يومًا من عملية الفسح؛ حيث ستوفر هذه المبادرة سيولة للشركات تُمكّنهم من الاستفادة من مبالغ الرسوم خلال فترة التأجيل".





وأضافت: أن هناك أكثر من (51) ألف شركة مستورِدة في بياناتها لعام 2019م يُمكن لها الاستفادة من هذا الدعم.





من جانبٍ آخر أوضحت الجمارك السعودية أن منافذها البرية والجوية والبحرية تواصل عملها وذلك بإنهاء الإجراءات الجمركية للشحنات الواردة وضمان استمرارية تدفقها، الأمر الذي يُسهم في توفير جميع أنواع السلع للمستهلكين.



