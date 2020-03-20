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تنفيذ 49473 حكما قضائيا وضبط 105 قضايا مخدرات فى 24 ساعة (فيديو)
الجمعة 20/مارس/2020 - 08:16 م
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هبة عبد الحفيظ
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قامت أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وأسفرت الحملات عن النتائج التالية:
فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط عدد 32 قطعة سلاح نارى، بحوزة 25 متهما، وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 49473 حكما قضائيا متنوع، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 105 قضايا مخدرات بحوزة 108 متهمين.
وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين، تم ضبط 22 متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 7 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 152 دراجة نارية مخالفة.
وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 26089 مخالفة مرورية، وفى مجال فحص السائقين، تم فحص (92) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 8 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.
في سياق آخر، تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من انتشال جثث 3 أشخاص غرقوا في ترعة ناصر التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وتم نقلهم لمشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة العامة.
تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن بتلقي بلاغ من مركز شرطة ابو المطامير يفيد بغرق كلا من "سهير ا.ب" 48 عاما، ربة منزل، "جنات ك.ا" عامان، "يوسف س.ا" 4 سنوات.
بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيادة "حسني ا.ح" تروسيكل وذهابة بالقرب من الترعة غادر التروسيكل وتركهم بداخلة فانحدر بهم للترعة المشار اليها، وتمكنت قوات الانقاذ النهري من انتشال الجثث وتم نقلهم للمستشفي وجارٍ تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة للتحقيق.
كانت ربة منزل لقيت مصرعها اليوم الجمعة، أثر سقوط بلكونة منزل قديم فوقها بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور التعليمى تحت تصرف النيابة العامة.
تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور قسم شرطة دمنهور من مستشفى دمنهور التعليمى يفيد بوصول "عزه السيد أحمد عبد العزيز" ٥٥ عاما جثة هامدة.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين سقوط بلكونة منزل قديم على المجنى عليها فى شارع سوق ملوخيه بدائرة القسم، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور التعليمى وجاري تحرير المحضر اللازم وللعرض على النيابة العامة.
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