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خيانة كبرى.. ويليان يحسم وجهته المقبلة

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:13 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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حسم اللاعب البرازيلي ويليان لاعب نادي تشيلسي الحالي وجهته المقبلة خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، وذلك بعد انتهاء عقده مع البلوز خلال نهاية هذا الموسم.

وأشارت تقارير إيطالية حسب توتو سبورت، إن ويليان قريب جدا من الانتقال إلى توتنهام مجانا بعقد لمدة 3 سنوات بعد رغبة مورينيو مدرب السبيرز في التعاقد مع اللاعب البرازيلي.

ورفض ويليان عرض تشيلسي للبقاء لموسم أخر والمفاوضات توقفت تماما، وتواصل المسئولين في البلوز مع وكيل اللاعبين الشهير كيا جورابشيان وكيل اللاعب البرازيلي لإنهاء الأمور المادية المتبقية بين الطرفين.

وكان فريق برشلونة الإسباني قد تفاوض مع ويليان لضمه في الصيف، ولكن رغبة الفريق الكتالوني في التعاقد مع مواطنه نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان جعلت المفاوضات تفشل.
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