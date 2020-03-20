4 شائعات هددت عرش "التعليم" في مصر خلال أزمة كورونا

شائعات كثيرة ظهرت خلال الفترة الماضية على "سوشيال ميديا" خاصة بالمنظومة التعليمية فى ظل تعليق الدراسة بسبب فيروس كورونا، وناشد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، المعلمين وأولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء الشائعات وأن يحصلوا على المعلومات من خلال الصفحات الرسمية للوزارة.





وفى هذا السياق ترصد "الفجر" أهم الشائعات التى ظهرت حول التعليم خلال الأيام الماضية.





إلغاء الفصل الدراسي الثاني:





كانت هذه الشائعة هى الأحدث، حيث انتشر على سوشيال ميديا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت إلغاء التيرم الثاني، ولكن سرعان ما أصدر مجلس الوزراء حقيقة الأمر.





وجاء في بيان مجلس الوزراء: تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات، ورغم نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لتلك الشائعة في وقت سابق هذا الأسبوع، إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى.





وأضاف البيان: "نعيد التأكيد أن قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات ساري لمدة أسبوعين اعتبارا من الأحد الموافق 15 مارس 2020 بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، وسوف يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وعقد الامتحانات في موعدها المقرر".





إلغاء مسابقة الـ120 ألف معلم





ترددت شائعات أيضًا خلال الفترة الماضية تفيد بإلغاء مسابقة الـ 120 ألف وظيفة وهو ما نفاه الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، وقال حجازي إن ما قيل عن إلغاء مسابقة الـ 120 ألف معلم شائعة.





وأضاف أن التعاقد مع المعلمين سيكلف الوزارة مليار و300 مليون جنيه وهو ما لم تستطع الوزارة تدبيره، مشيرا إلى أن الدولة الآن متجهة إلى التعاقد المؤقت على قانون العمل وليس قانون الخدمة المدنية، وهو توجه دولة وليس توجه الوزارة.





فيروس كورونا





وانتشرت خلال الأيام الماضية تسجيلات صوتية لبعض أولياء الأمور وهم يدعون انتشار كورونا فى المدارس، وهذا ما نفته وزارة التربية والتعليم وأعلنت الوزارة عن عزل مدرسة سيتى بالزمالك كإجراء احترازى للحفاظ على سلامة الطلاب بسبب أن أحد أولياء أمور الطلاب كان يتعامل مع أجانب ونفت حينها الوزارة شائعة تفشي الفيروس داخل المدارس.





إلغاء نظام الامتحانات الإلكترونية





بعد أيام قليلة من اتخاذ وزارة التربية والتعليم، قرارا بشأن نظام الامتحانات الإلكترونية، تم تداول بعض الأخبار الكاذبة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغائها في العام الدراسي الحالي.





ولكن على الفور، خرج وزير التعليم ليؤكد أن هذا الأمر غير صحيح، وأن منظومة الاختبارات الالكترونية سارية ومستمرة كما هي دون توقف أو إلغاء.



