بيراميدز يستعد لتوجيه ضربة ثلاثية إلى الأهلي

يستعد نادي بيراميدز لخطف ثلاثة لاعبين من صفوف نظيره النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب نادي بيراميدز في التعاقد مع كل من حسام عاشور وأحمد فتحي وشريف إكرامي نجوم الأهلي في الصيف القادم.

وبدأ نادي بيراميدز بالفعل في التفاوض مع الثلاثي عاشور وفتحي وإكرامي خلال الفترة الماضية لمحاولة إقناعهم بالانضمام إلى الفريق في نهاية الموسم الجاري.

وكان النادي الأهلي قد أعلن عن انتهاء مشوار كل من حسام عاشور وشريف إكرامي مع الفريق وطالبهم بالبحث عن نادي جديد لينضموا له في الصيف القادم.

ويتواجد نادي بيراميدز في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة من اصل 18 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.



