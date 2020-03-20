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خاصية جديدة عبر "الفيسبوك وواتساب" لمواجهة الكورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:08 م
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تيدروس أدهانوم
تيدروس أدهانوم
هدى عبدالرازق
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أكد تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة تعاونت مع موقعي "الفيسبوك وواتساب" من أجل اطلاق خدمة على الإنترنت سوف توفر أخر الأخبار والمعلومات عن فيروس "كوفيد 19"، بما في ذلك تفاصيل عن أعراض الإصابة، وكيفية الحماية من الإصابة.

وأشار خلال مؤتمر لمنظمة الصحة العالمية حول آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن هذه الخدمة متاحة باللغة الإنجليزية، وسوف يتم إضافة لغات أخرى خلال هذا الأسبوع.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، أنه حتى يتمكن الشخص من الحصول على الخدمة عليه أن يرسل كلمة "هاي" عبر خدمة الواتساب على اللرقم 0041798931892.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاَ الي تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل.

وأكد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7حالات وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمية مصر كورونا فيسبوك الواتساب الاجراءات الوقائية

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