بيراميدز يرد على أنباء التعاقد مع أحمد فتحي

رد نادي بيراميدز على الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، حول دخوله في مفاوضات مع أحمد فتحي الظهير الأيمن الدولي للنادي الأهلي، والإدعاء بتقديم عرض مالي كبير نظير الحصول على خدمات اللاعب الذي ينتهي عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري.









أكد الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن ناديه يعد أحد أكبر أندية كرة القدم في مصر حاليا بفضل ما يمتلكه من نجوم وقدرات وإمكانيات يدعمها مجلس إدارته، ورغم ذلك لا يدفع المبالغ المالية الغير منطقية التي يتحدث عنها بعض وكلاء اللاعبين ويرددونها في وسائل الإعلام.









أضاف المدير الرياضي بأنه لا يوجد أحد مفوض للحديث باسم بيراميدز غير مسئوليه، ولكنه يرفض فكرة أن يتم المزايدة باسم النادي في أمر مفاوضات أي نادي مع أحد نجومه بتلك الطريقة الغير مقبولة والتي عفا عليها الزمن من وكلاء اللاعبين.









وشدد المدير الرياضي لبيراميدز على تقديره الكامل للنجم أحمد فتحي كونه أحد أهم لاعبي كرة القدم في مصر على الإطلاق وأن كافة الأندية وأولها بيراميدز تتمنى أن يكون لاعبا في صفوفها، إلا أنه أكد أن بيراميدز يرفض مجددا استغلال اسمه بهذه الطريقة، ومطالبا بعدم الزج بإسم النادي في تلك الأمور.









وأنهى المدير الرياضي لبيراميدز حديثه بأن إدارة ناديه حريصة على علاقاتها بكافة الأندية المصرية وجميع أطراف المنظومة الكروية في مصر من أجل التعاون لتطوير الرياضة المصرية.



