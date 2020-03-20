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محافظ القاهرة ونائبه يتفقدان أعمال تطوير جسر السويس

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:05 م
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الجولة
الجولة
إسماعيل منطاوي
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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، يرافقه الدكتور إبراهيم صابر نائبه للمنطقة الشرقية، اليوم الجمعة، أعمال التطوير والرصف بمحور جسر السويس.

وشدد محافظ القاهرة على سرعة الإنتهاء من الأعمال والتى تشمل توسعة محور جسر السويس من خلال تقليص مساحة الجزيرة الوسطى وإضافتها إلى حارات المحور، لحل الاختناقات المرورية.

على جانب أخر، ناشدت محافظة القاهرة المواطنين وأصحاب المحال الالتزام بمواعيد الغلق فى السابعة مساءً حرصًا على الصحة العامة.

وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إلى أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون أنفسهم للعقوبة القانونية، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأى تراخى أو استثناءات عندما يتعلق الأمر بصحة وحياة مواطنيها.

يأتى ذلك فى إطار قرار رئيس مجلس الوزراء بإغلاق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب والذى بدأ سريانه الساعة السابعة مساءً ويستمر للساعة السادسة صباحاً حتى نهاية الشهر الجارى على ألا يسرى هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.
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مقاهى محافظ القاهرة قرار مجلس الوزراء المولات السلع الغذائيه اغلاق المطاعم

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