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الصحة العالمية: الانتصار على وباء كورونا يحتاج إلى تعاون الجميع

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:47 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أكدت منظمة الصحة العالمية، أن الانتصار على وباء كورونا يحتاج إلى تعاون الجميع، داعية إلى الالتزام بالغذاء الصحي وممارسة الرياضة لتقوية المناعة.

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر اليوم الجمعة، الجميع لاحترام الإرشادات الخاصة فيما يتعلق بوباء كورونا.

وأشار إلى العمل على توفير المعدات الطبية للدول التي تعاني نقصا بسبب فيروس كورونا.

وتابع: "هنالك استجابة عالمية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا".

وصنّف مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس فيروس كورونا المستجد، الأربعاء، بأنه "عدو للبشرية". 

 وقال في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن "هذا الفيروس يمثل تهديداً غير مسبوق، ولكنه يمنح أيضاً فرصة غير مسبوقة لكي نحتشد ضد عدو مشترك، عدو للبشرية".  


وطالبت منظمة الصحة العالمية دول العالم باتخاذ نهج شامل لمكافحة فيروس كورونا المستجد والقيام بعمليات عزل وفحوصات وتعقب لأكبر عدد ممكن من الحالات.  

وقال جيبريسوس في إفادة لوسائل الإعلام "للسيطرة على العدوى يتعين على الدول القيام بعمليات عزل وعلاج وتعقب (للحالات)". 

 وأضاف "إذا لم تفعل (الدول) ذلك فإن سلاسل الانتقال يمكن أن تتواصل عند مستوى منخفض ومن ثم تعاود الظهور بمجرد رفع إجراءات التباعد الجسدي". 

وقال إن استراتيجية الفحص والتعقب "يجب أن تكون الأساس لمواجهة (الفيروس) في كل دولة". 

 وقال تيدروس أيضاً إن المنظمة وشركاءها تعمل على تنظيم دراسة تشمل العديد من الدول لتحليل ومقارنة بعض الأدوية التي لم يتم اختبارها بعد، وذلك في مسعى لتسريع عملية البحث عن علاجات وأدوية محتملة لعدوى كورونا المعروف باسم (كوفيد-19).

 وأوضح "هذه الدراسة الدولية الكبيرة تهدف إلى استخراج البيانات السليمة التي نحتاجها لمعرفة العلاجات الأكثر فعالية.. وصفنا هذه الدراسة بأنها تجربة التضامن".
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الكلمات المفتاحية

وباء كورونا صحة عالمية تعاون الجميع الانتصار

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