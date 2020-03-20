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وصفة سحرية لإنقاذ برشلونة
الجمعة 20/مارس/2020 - 07:46 م
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كشف رونالد كومان المدير الفني للمنتخب الهولندي عن نقطة ضعف برشلونة مرشحاً للنادي صفقة مميزة لضمها في الصيف المقبل
وقال كومان في تصريحاته اليوم: برشلونة يحتاج إلى لاعب سريع, انظر لـ ما فعله فينسيوس في الكلاسيكو .. برشلونة يحتاج لاعب مثله يتمتع بلمسة جيدة
واضاف: في وسط الملعب برشلونة لديه لاعبين بنفس الخصائص, يلعبون لاستلام الكرة .. أنسو فاتي يعمل بشكل جيد والفريق يحتاجه بسبب سرعته
وواصل : برشلونة بإمكانه الفوز بالألقاب دائماً والتوقيع مع لاعبين جيدين .. الجميع يُحب برشلونة
واتم تصريحاته قائلا: حظيت بأفضل وقت مع برشلونة كلاعب, لدي حُب كبير لـ المدينة .. دعونا نأمل أن أتمكن من تدريب برشلونة يوماً ما
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