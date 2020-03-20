Advertisements
Advertisements
Advertisements

قرار حكومي عاجل حول دخول فنادق القاهرة والجيزة

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:38 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
حسام زيدان
Advertisements
قررت وزارة السياحة والآثار، وغرفة المنشآت الفندقية، غلق كافة المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق بمحافظتي القاهرة والجيزة، أمام الزائرين من خارج الفندق، ولحين خروج آخر نزيل.

يأتي ذلك في إطار قرار مجلس الوزراء بغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس. 

وأوضح ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن المطاعم الرئيسية والنوادي الصحية للفنادق ستظل مفتوحة أمام نزلائها فقط لحين خروج آخر نزيل، وذلك استمرارا في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الغرفة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة السياحة والآثار قد شددت على جميع العاملين في المكاتب التابعة للوزارة وللهيئة بالمطار الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واستخدام القفازات والكمامات وخاصة في التعامل مع السائحين والجمهور، كما حرصت على لقاء السائحين للاطمئنان على إجراءات سفرهم قبل مغادرتهم مطار القاهرة.

ويأتي ذلك في ضوء حرص الوزارة علي صحة وسلامة السائحين والعاملين بقطاع السياحة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وفي ظل التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة هذا الفيروس بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

كما أطلقت الوزارة حملة توعية حيث قامت بطباعة 1000 بوستر تتضمن الإرشادات الوقائية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا، لافته إلى أنه تم وضعها أمام بوابات دخول جميع المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية.

وتأتي تلك الحملة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان في إطار حرص الوزارة على سلامة العاملين والزائرين المصرين والأجانب للمتاحف والمواقع الأثرية والسياحية في أنحاء الجمهورية، للتوعية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وفي ظل التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس.

كما تم توزيع أدوات وقاية وتعقيم "قفازات وكمامات ومواد مطهرة" على موظفي التذاكر والأمن بمنطقة أهرامات الجيزة، والمتحف المصري بالتحرير، وقلعة صلاح الدين، ومنطقة آثار سقارة، كمرحلة أولى على أن يتم توزيعها على باقي المناطق تباعًا.

كما تم تطهير وتعقيم المباني الإدارية الخاصة بالوزارة في العباسية والجيزة والزمالك، وتطبيق توصيات وزارة الصحة والسكان بتنظيف الأسطح والأماكن بشكل دوري خلال اليوم لضمان سلامة الزائرين والعاملين، بالإضافة إلى توزيع القفازات والكمامات والمواد المطهرة على الموظفين المتعاملين مع الجمهور.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وقاية من كورونا وزارة السياحة والاثا ر مقاهى مطة قرار مجلس الوزراء غلق المطاعم صحة عالمية تداعيات كورونا الفنانه ميسره الفنادق الاجراءات الوقائية الإجراءات الاحترازية احترازي

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على الوثيقة السرية التى تسلمتها مصر لمحاربة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. فيروس كورونا صناعة دولة أوروبية واللقاح سيظهر قريبا (فيديو ومستندات)

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ ساعة و 23 دقيقة

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

منذ حوالي 4 ساعات

بعيدًا عن كورونا.. تحدي العملاقة ريال مدريد وبرشلونة يفتحان خزائنهما لضم "الجوهرة الذهبية"

منذ أقل من ساعة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول رد من حسام عاشور على الانتقال للزمالك

منذ ساعتين

عاجل | أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 6 ساعات

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يتحرك لتوجية ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

إعلان مهم من وزارة الصحة بشأن دواء بلاكونيل المقترح لعلاج كورونا

منذ 41 دقيقة

عاجل.. حسام عاشور يفتح النار على الأهلي بعد رفض تمديد عقده

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة قاتلة لريال مدريد.. قاذفة الصواريخ يوافق على الانتقال إلى برشلونة

منذ ساعة و 16 دقيقة

ضربة قوية للأهلي.. الزمالك يقترب من خطف بديل رمضان صبحي

منذ ساعة و 6 دقيقة

حسام عاشور يدرس قبول عرض الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. المملكة تسجل ارتفاع جديد في عدد إصابات "كورونا"

منذ 39 دقيقة

بعد حسام عاشور.. الأهلي يعلن رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

كمامات واقية وأدوات تعقيم للعاملين بالمناطق الأثرية (صور)

السياحة والآثار: 1000 بوستر للوقاية من فيروس كورونا (صور)

لمواجهة كورونا.. إجراءات مشددة على مكاتب الأثار بمطار القاهرة

سائحة إنجليزية تنتقد حكومتها بسبب كورونا.. وتؤكد: الإجراءات المصرية أكثر حماية

شاهد... شارع المعز خاليًا من زواره بعد تفعيل قرارات الحكومة لمقاومة كورونا

إقبال ضعيف على زيارات شارع المعز اليوم الجمعة "صور"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:40 م

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

04:30 م

إعلان مهم من وزارة الصحة بشأن دواء بلاكونيل المقترح لعلاج كورونا

07:22 م

ضربة قوية للأهلي.. الزمالك يقترب من خطف بديل رمضان صبحي

06:57 م

عاجل.. أول رد من حسام عاشور على الانتقال للزمالك

06:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status