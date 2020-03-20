عاجل.. المملكة تسجل ارتفاع جديد في عدد إصابات "كورونا"





أعلنت وزارة الصحة السعودية، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19)؛ ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 344 حالة، موضحة أن " من بين الإصابات الجديدة 11 حالة قادمة من دول: المغرب، والهند، والأردن، والفلبين، وبريطانيا، والإمارات، وسويسرا"، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".





وأضافت الصحة: أنه "تم عزل الحالات الـ 11 مباشرة من المطار إلى الضيافة في العزل الصحي، الذي أثبت فاعليته في التصدي لنقل العدوى داخليًا"، مبينة أن "هناك حالة إصابة واحدة لممارسة صحية في مدينة الرياض".





ولفتت إلى أن بقية الحالات وهي 58 حالة، هي لمخالطين لحالات سابقة، وبعضها مرتبط بحضور مناسبات اجتماعية كحفلات الزواج ومقرات العزاء ولقاءات عائلية.





وأفادت بأن الحالات الـ70 منها 49 حالة في مدينة الرياض، و11 حالة في مدينة جدة، وحالتان اثنتان في مكة المكرمة، وحالة واحدة في كل من المدينة المنورة والدمام والظهران والقطيف والباحة وتبوك وبيشة وحفر الباطن.





كما ذكرت أنه تم تعافى 8 حالات من الفيروس، وبقية الإصابات تخضع جميعها للرعاية الصحية وفقًا للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي، منها حالتان اثنتان بوضع حرج.





وطلبت من الجميع الالتزام بالإرشادات والتوجيهات، ومنها: "تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات"؛ وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع.





ودعت كل من كانت لديه تساؤلات أو استفسارات عما يخص الفيروس، التواصل فوراً مع "مركز اتصال الصحة 937"، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.



