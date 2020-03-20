Advertisements
Advertisements
Advertisements

مدرب دمنهور: العدل هو إلغاء النشاط وتصعيد أوائل المجموعات للممتاز

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:32 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد الشريف
Advertisements

أبدي كمال فريد المدير الفني لدمنهور أستيائه الشديد من قرار تعليق النشاط الرياضي لمدة أسبوعين مؤكدا أن هذا القرار خطأ وسيمثل من الأضرار المعنوية والمادية علي عدد كبير من الأندية بمختلف الدرجات.

وتمني فريد عودة النشاط الرياضي من جديد أو الألغاء وصدور قرار بتصعيد أوائل المجموعات بدوري القسم الثاني، خاصة أنه يتبقي 5 جولات ونادي دمنهور صاحب صدارة المجموعة الثالثة، وكان قريبا من تحقيق حلم الصعود إلي الدوري الممتاز.

وأضاف المدير الفني أن جميع الفرق سوف تعاني بعد هذا التوقف بدنيا وفنيا وماديا، مشيرا إلي إن القرار الوحيد الصائب هو إلغاء الموسم مع تصعيد أوائل المجموعات للدوري الممتاز، ليس لجميع الأندية المنافسة علي الصعود ذنب في حدوث ظروف إستثنائية سوف تهدر مجهود موسم كامل لجهاز فني ولاعبين ومنظومة كاملة.

أما عن خطة فريق دمنهور الفترة المقبلة، وأشار فريد، إن جميع اللاعبين بالكامل حاليا في المنازل، والجميع في إنتظار الفرج و قرار إتحاد الكرة للعودة من عدمه ولكن في ظل هذه الأجواء وفي ظل هذه الظروف يبدوا أن العودة للنشاط صعب للغاية، لأن هناك تخوف من الجميع من فيروس كورونا، و إذا حدثت المعجزة وصدر قرار بالعودة نحتاج إلى شهر على الأقل من أجل الوصول إلى الفورمة البدنية والفنية للمباريات مرة أخرى.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. المملكة تسجل ارتفاع جديد في عدد إصابات "كورونا"

منذ 42 دقيقة

بعيدًا عن كورونا.. تحدي العملاقة ريال مدريد وبرشلونة يفتحان خزائنهما لضم "الجوهرة الذهبية"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حسام عاشور يفتح النار على الأهلي بعد رفض تمديد عقده

منذ حوالي 4 ساعات

بعد حسام عاشور.. الأهلي يعلن رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. فيروس كورونا صناعة دولة أوروبية واللقاح سيظهر قريبا (فيديو ومستندات)

منذ حوالي 5 ساعات

حسام عاشور يدرس قبول عرض الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تعرف على الوثيقة السرية التى تسلمتها مصر لمحاربة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة قوية للأهلي.. الزمالك يقترب من خطف بديل رمضان صبحي

منذ ساعة و 9 دقيقة

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ ساعة و 26 دقيقة

إعلان مهم من وزارة الصحة بشأن دواء بلاكونيل المقترح لعلاج كورونا

منذ ساعة الا ربع

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

منذ حوالي 9 ساعات

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل | أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة قاتلة لريال مدريد.. قاذفة الصواريخ يوافق على الانتقال إلى برشلونة

منذ ساعة و 19 دقيقة

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يتحرك لتوجية ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد من حسام عاشور على الانتقال للزمالك

منذ ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:40 م

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

04:30 م

ضربة قوية للأهلي.. الزمالك يقترب من خطف بديل رمضان صبحي

06:57 م

إعلان مهم من وزارة الصحة بشأن دواء بلاكونيل المقترح لعلاج كورونا

07:22 م

عاجل.. أول رد من حسام عاشور على الانتقال للزمالك

06:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status