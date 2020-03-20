مدرب دمنهور: العدل هو إلغاء النشاط وتصعيد أوائل المجموعات للممتاز



أبدي كمال فريد المدير الفني لدمنهور أستيائه الشديد من قرار تعليق النشاط الرياضي لمدة أسبوعين مؤكدا أن هذا القرار خطأ وسيمثل من الأضرار المعنوية والمادية علي عدد كبير من الأندية بمختلف الدرجات.



وتمني فريد عودة النشاط الرياضي من جديد أو الألغاء وصدور قرار بتصعيد أوائل المجموعات بدوري القسم الثاني، خاصة أنه يتبقي 5 جولات ونادي دمنهور صاحب صدارة المجموعة الثالثة، وكان قريبا من تحقيق حلم الصعود إلي الدوري الممتاز.



وأضاف المدير الفني أن جميع الفرق سوف تعاني بعد هذا التوقف بدنيا وفنيا وماديا، مشيرا إلي إن القرار الوحيد الصائب هو إلغاء الموسم مع تصعيد أوائل المجموعات للدوري الممتاز، ليس لجميع الأندية المنافسة علي الصعود ذنب في حدوث ظروف إستثنائية سوف تهدر مجهود موسم كامل لجهاز فني ولاعبين ومنظومة كاملة.



أما عن خطة فريق دمنهور الفترة المقبلة، وأشار فريد، إن جميع اللاعبين بالكامل حاليا في المنازل، والجميع في إنتظار الفرج و قرار إتحاد الكرة للعودة من عدمه ولكن في ظل هذه الأجواء وفي ظل هذه الظروف يبدوا أن العودة للنشاط صعب للغاية، لأن هناك تخوف من الجميع من فيروس كورونا، و إذا حدثت المعجزة وصدر قرار بالعودة نحتاج إلى شهر على الأقل من أجل الوصول إلى الفورمة البدنية والفنية للمباريات مرة أخرى.