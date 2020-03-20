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التنمية المحلية: بعض المدرسين طلبوا إعطاء دروس خصوصية في المنازل

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:32 م
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
هدى عبدالرازق
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أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم التنمية المحلية، أنه لا يمكن الإفصاح عن المبلغين في مبادرة "صوتك مسموع"، حيث أنهم يتعاملون مع كافة الشكاوى التي ترد إليهم.

وأشار "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن التجار الذين يبيعون المنتجات الغذائية أو المطهرات بأسعار أعلى من سعرها يتم توقيع غرامة على التاجر تصل إلى 30 ألف جنيه، وسنة حبس.

وأضاف أن المقاهي التي لا تلتزم بقرار الغلق توقع عليها غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه، منوها بأن هناك مجموعات من الشباب تواصلت معهم للقيام بمبادرة تطهير الشوارع والمساجد والمنشآت.

وأكد أن هناك حملات دورية تستهدف التأكيد على غلق مراكز الدروس الخصوصية، والحضانات، مضيفا: "بعض أولياء الأمور تواصلوا معنا وأبلغوا أن هناك مدرسين طلبوا أن يأتوا للطلاب في المنزل ليعطوهم درس خصوصي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاَ الي تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل.

وأكد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7حالات وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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