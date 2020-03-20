مسؤولون: كلمة خادم الحرمين الشريفين أساس ومنهج عمل





تصدرت كلمة ملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التي ألقاها مساء أمس الخميس، محركات البحث و وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ، عقب طمأنته للمواطنين من تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".





هذا وظهر خادم الحرمين الشريفين، ليبث الطمأنينة والهدوء في نفوس المواطنين بعد حالة من الهلع والذعر اجتاحت العالم أجمع؛ حيث وصف الجميع ظهور خادم الملك بالمطمئن، ونرصد لكم في ذلك التقرير أبرز ردود الفعل على خطاب الملك سلمان بن عبدالعزيز.





*كلمة الوالد لأبنائه

وصف الداعية عائض القرني كلمة خادم الحرمين بكلمة الوالد لأبنائه؛ حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "سمعنا الآن من خادم الحرمين الشريفين كلمة الوالد لأبنائه، والزعيم لشعبه، والقائد لجنوده، حديث من القلب إلى القلب، دمت فخراً، دمت ذخراً، ‏دمت قائدًا، دمت عزًّا، نسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد العالم من كل بلاء ووباء".





*حرص القيادة الرشيدة على أمن الوطن و استقراره

وقال مدير جامعة الملك فيصل محمد بن عبدالعزيز العوهلي : إن "كلمة الملك سلمان التي وجهها إلى المواطنين والمقيمين في المملكة، تمثل لفتة أبوية كريمة أكدت حرص القيادة الرشيدة على أمن الوطن و استقراره الاقتصادي والصحي في هذه المرحلة الطارئة، ودعت إلى الاستمرار في مواجهة تحديات هذه الأزمة العالمية بعزيمة وإيمان، ورسخت وحدة الوطن، وقيمة الوعي والمسؤولية لدى كل من ينعم بظلال هذا الوطن العزيز".





*ظهور خادم الحرمين هو "الحافز الأكبر"



وقال المقدم التليفزيوني زياد الشهري، في تغريدة على "تويتر" : "ظهورك اليوم يا سيدي، هو أكبر حافز لنا مواطنين ومقيمين لمواجهة هذا الوباء، اللهم لطفك ورحمتك وعافيتك".





*رفعة الوطن وسلامة المواطن وقال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ: "كلمة خادم الحرمين الشريفين تؤكد حرص القيادة على تسخير كل ما يحقق رفعة الوطن وسلامة المواطن والمقيم، ونبذل في وزارة التعليم قصارى جهدنا للتكامل مع كل الجهود الوطنية العظيمة للتصدي لفيروس كورونا من خلال الجامعات وإدارات التعليم، حفظ الله الوطن وقيادته، وأدام عزه".



*أساس ومنهج عمل لجميع القطاعات الحكومية

ووصفت عضو الشورى فوزية ابا الخيل، خطاب الملك بأنه "يدعو للفخر والاعتزاز"، قائلة: "كلمة خادم الحرمين تدعو للفخر والاعتزاز والاطمئنان، وهي أساس ومنهج عمل لكل القطاعات الحكومية والأهلية، سواء فيما يتعلق بتوفير كل ما يلزم من خدمات للمواطن والمقيم، أو متابعة تنفيذ التعليمات واتخاذ الإجراءات الوقائية لتجاوز المرحلة".





وذكر وكيل كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الجوف الدكتور عبدالله السرحاني : "أتت كلمة خادم الحرمين الشريفين وافية وصريحة وحكيمة، طمأن فيها المواطن والمقيم، وأكد على حرص القيادة على سلامة وصحة ساكني هذا الوطن العظيم، وجسد ثقة القيادة بالشعب لمواجهة هذه الجائحة".



