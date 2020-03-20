الصحة تطرح مناقصة لشراء 1000 كيس حفظ جثث لمواجهة"كورونا"

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة المصرية، طرح مناقصة لشراء عدد من المستلزمات الطبية لقسم العزل الصحي للمعهد لطبقي القومي بدمنهور ضمن جهودة لمكافحة ومواجهة إنتشار فيروس كورونا.

وتضمنت المناقصة توريد نظارة بلاستيك جوجلز لقسم العزل بالعدد 500، فيس شيلد بلاستيك للوجه شفاف بالعدد 600،اكياس حفظ جثث بالعدد 1000، بدلة بلاستيك بيضاء غير منفذة للسوائل استعمال مرة واحدة بالعدد 1000، بدلة بلاستيك وافي سميكة (صفراء) باكمام استعمال متعدد بالعدد 60، صابون سائل 0.5 لتر بضغاطة بالعدد 300، كحول ايثيلي 70% 0.5لتر بضغاطة بالعدد 300، بيتادين 7 % 0.5 لتر بضغاطة بالعدد 300، ترمومتر ديجيتال لقياس درجة حرارة الحالات بالعدد 600.

وأوضح العزل الصحي، أن اقصي موعد لتقدم العروض للمناقصة،72ساعة من تاريخ النشر على بوابة التعاقدات الحكومية على أن تكون البضاعة حاضرة، و التوريد خلال 72 ساعة من تاريخ استلام امر التوريد، و تقديم عينات وكتالوجات لكل بند مع كتابة الماركة وبلد المنشأ ، مشيرا إلى أنه في حالة عدم وجود عينات سوف يتم رفض العرض المقدم من الشركة.