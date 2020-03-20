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"مش هتتخني من القعدة" تعرفي على رجيم الفواكه وفوائده في المنزل

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:13 م
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ريجيم الفواكه
ريجيم الفواكه
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يعتبر رجيم الفواكه من أفضل أنواع الرجيم حيث يعمل على امداد الجسم بالطاقة إلى جانب التحسيس بشكل أسرع، وتحتوي الفواكه على الكثير من المعادن والفيتامينات:


رجيم الفواكه لإنقاص الوزن خلال أسبوع

تمدُّ الفواكه الجسم بما يحتاج إليه من العناصر الغذائية الازمة، في فترة الرجيم.

تُعزِّز الفواكه الشعور بالشبع لفترة طويلة؛ لاحتوائها على نسبة وافرة من الألياف الغذائيَّة التي تزيد الإحساس بالشبع.

تُسهِّل الفواكه عمليَّة الهضم.

تُسرِّع الفواكه عمليَّة التمثيل الغذائي بشكل صحِّي، وبالتالي إنقاص الوزن.

تُفيد الفواكه الصحَّة، وهي تُنشِّط الجسم بشكل كبير؛ لغناها بالماء والسكَّر الطبيعي.


فوائد الفواكه الصحيَّة

الفواكه تُحافظ على ضغط الدم مُعتدلًا؛ لاحتوائها على نسبة عالية من البوتاسيوم.


تمتاز الفواكه بفوائد عدة للصحة، وأبرزها:

تُساعد الفواكه في خفض نسبة الـ"كوليسترول" في الدم، وتُحفِّز حركة الأمعاء الطبيعيَّة.

تُحافظ الفواكه على صحَّة الأسنان واللثَّة، وكذلك تقوية الجهاز المناعي؛ لغناها بالفيتامين "ج".

تُحافظ الفواكه على ضغط الدم مُعتدلًا، وتُنظِّم السوائل في الجسم، لاحتوائها على نسبة عالية من البوتاسيوم.

تُساعد الفواكه الجسم في إنتاج خلايا الدم الحمر، وتُحافظ على نموِّ الجنين الصحي، لغناها بمادة الفولات.

تحدُّ الفواكه من ظهور علامات التجاعيد المبكِّرة، وهي تحمي الجلد؛ لغناها بمضادات الاكسدة.


مش هتتخني من القعدة تعرفي على رجيم الفواكه وفوائده في المنزل
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