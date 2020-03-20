"بحوث الصحراء": لدينا برنامج قوى لحصاد مياه أمطار الساحل الشمالي





قال الدكتور نعيم مصيلحي، رئيس مركز بحوث الصحراء، إن المركز يعمل على استكشاف الموارد الطبيعية في المناطق الصحراوية والعمل على كيفية استغلالها وتوفير قواعد البيانات اللازمة لإطلاق مشروعات قومية في التوسع الأفقي خاصة في قطاع الزراعة بالمناطق الصحراوية أو الحدودية فضلًا عن بناء كوادر بشرية في مجال البحث العلمي ومجالات الابتكار.وأضاف "مصيحلي"، خلال حوراه ببرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة "dmc"، مساء الجمعة، أن المركز لديه برنامج قوي جدا لحصاد مياه الأمطار في منطقة الساحل الشمالي، مشيرا إلى أنه يوجد 13 ألف خزان وبئر لحصد وتجميع مياه الأمطار بما يوزي 3.5 مليون متر مكعب مياه كل عام.وأشار إلى أنه يتم مواجهة أيام الجفاف من خلال تخزين مياه الأمطار، مضيفا: "قبل كل موسم من الأمطار نعمل على تطهير الخزانات والآبار بالتعاون مع المحافظة والجهات المعنية".ولفت رئيس مركز بحوث الصحراء إلى أن هناك مشروع لتنمية 50 كيلومتر من الوديان، موضحا أن الوديان عبارة عن مخرات للسيول يتم تجميعها في بطن الوادي ثم تفقد في البحر دون استغلالها.وأشار إلى أن مشروع تأهيل الوديان يعمل على استغلال مياه الأمطار بدلًا من فقدانها لتحقيق التنمية الزراعية، منوها بأن الوديان امتلأت بالمياه عقب المنخفض الجوي الذي تعرضت له مصر الفترة الماضية.