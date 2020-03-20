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بومبيو يطالب الصين بجعل التفاصيل عن وباء كورونا متاحة للعالم بأسره

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:04 م
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مايك بومبيو
مايك بومبيو
الفجر
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طالب وزير الخارجية، مايك بومبيو، الصين بجعل التفاصيل عن وباء فيروس كورونا متاحة للعالم بأسره.

حمل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، النظام الإيراني المسؤولية عن انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال بومبيو: إن النظام الإيراني يتحمل مسؤولية كبيرة في انتشار الفيروس، داعيا رعايا الولايات المتحدة في الخارج بالعودة إلى العودة للبلاد في أسرع وقت ممكن.

وارتفعت حصيلة وفيات كورونا في إيران، إلى 1433 وفاة بعد تسجيل 149 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وكان مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية، أعلن الخميس أن فيروس كورونا الجديد يصيب 50 إيرانيا كل ساعة، بينما يقتل إيرانيا واحدًا كل 10 دقائق.

ودعا المتحدث باسم الوزارة الإيرانيين إلى أخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار، وحثهم على اتخاذ القرار بوعي بشأن السفر والتنقل والزيارات في عيد النوروز.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخزانة الأمريكية، في موقعها على الإنترنت، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران اليوم الخميس، مستهدفة 5 شركات. 

وأضافت الوزارة أن الشركات تشمل بترو جراند وألفابت إنترناشونال ودي.إم.سي.سي وسويسول تريد دي.إم.سي.سي وعالم الثروة للتجارة العامة. 

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات جديدة على كيانات وأفراد لضلوعهم في تجارة أو نقل منتجات البتروكيماويات الإيرانية. 

وعزت الوزارة القرار إلى تعزيز هذه الكيانات لوجود النظام الإيراني وأفعاله العنيفة بما يوفر عائدا لتمويل الإرهاب.



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