احذري هذة الأخطاء عند غسل الملابس "تؤدي إلى إتلافها"

غسل الملابس هو من أبرز الخطوات التي من خلالها نحافظ على نظافة قطعنا الثمينة والجميلة. إلّا أن ولسوء الحظ، قد تتفاجئين بحالة بعض الملابس من بعد غسلها، أكان من خلال بهتان لونها، تغيّر مقاسها، أو حتى تمزّقها! عندها ستلقين حتماً اللوم على نوعية القماش أم على نوع مستحضر الغسيل، لكن في الواقع، من المحتمل أن تكوني أنتِ المذنبة.





10 أخطاء شائعة تقترفها معظم النساء أثناء غسل الملابس من دون إنتباه، تكون السبب وراء اتلاف هذه القطع. تابعي القراءة واكتشفي ما هي لتتوقفي عن القيام بها فوراً!





1- عدم مزج مبيّض الغسيل مع الماء قبل إضافته إلى الغسالة

عادةً يكون لمبيض الغسيل مفعول قويّ على الثياب، لذلك عليكِ مزجه مع الماء جيداً قبل وضعه في الجرار المخصص في الغسّالة. إن عدم قيامكِ بهذه الخطوة، سيؤدي أولاً إلى إصفرار الثياب البيضاء أم حتى إلى حدوث ثقب صغير في القماش بسبب إضعافه!





2- عدم إغلاق السحاب في الملابس

في حال قمتِ بغسل تصاميم تتضمن سحاب، قومي بإغلاقه فوراً قبل غسلها، وإلاّ ستتعرض باقي الملابس للإتلاف نتيجة احتكاك السحاب الحديديّ بباقي الأقمشة، وبالتالي احتمال تمزقها!





3- عدم فكّ الأزرار في الملابس

عند غسلكِ للقمصان أو غيرها من الملابس التي تحتوي على الأزرار، احرصي على فكّها قبل وضعها في الغسّالة. قد تعتقدين أن إغلاقها هو الأمر الصائب، إلّا أن العكس صحيح، فالأزرار وأثناء غسلها، قد يحلّ لونها على القماش أم تترك أثر عليها. حتى إن فتحة الأزرار ستتسع إن تركتها مرتبطة بالزرّ أثناء الغسل.





4- تجاهل علامة توجيهات الغسيل على الملابس

معظم النساء وقبل غسل أو ارتداء الملابس، يقمن بقصّ العلامة الموجودة داخل الثياب والتي تتضمن مجمل التوجيهات والتحذيرات للمحافظة على القطع، أهمها طريقة الغسل. فالعديد من الملابس ذات القماش الحسّاس تتطلّب غسيل ناشف من دون بلل وإلّا ستتلف حتماً! هذا التحذير يكون مكتوب على الورقة البيضاء الملصقة على الملابس من الداخل!





5- عدم وضع الجوارب في أكياس مخصصة للغسل

الصعوبة في ايجاد الجوارب المتطابقة بعد الغسيل هي مشكلة يعاني منها الجميع! أما السبب فيعود لغسل الجوارب مع باقي الملابس من دون وضعها بأكياس مخصصة لذلك، مما يؤي إلى تمزّقها أم تفرّقها أم حتى تغيّر لونها! لذلك، احرصي على استخدام الأكياس المخصصة لتوضع في الغسّالة واستعمليها لتنظيف الجوارب وستحلّين هذه المشكلة.





6- عدم تنظيف الغسالة

تظن معظم السيدات أن لا ضرورة لتنظيف الغسالة، إلاّ أن هذا الأمر ليس صحيح! في حال كنتِ تستعملين آلة غسيل قديمة، فعليكِ إزالة المصفاة بداخلها وتنظيفها بواسطة فرشاة أسنان مع القليل من الصابون والماء. قومي بهذه الخطوة على الأقل مرّة بالشهر. في حال كانت غسالتكِ جديدة، بكل بساطة احرصي على وضع قرص منظّف بها بين فترة وأخرى للمحافظة على نظافتها.





7- تجفيف الملابس لوقت طويل

بعد غسل الملابس، لا تقومي بتجفيفها لوقت طويل، وذلك بهدف حمايتها من التمزّق والتجعّد. كما ينصح الخبراء بتجفيف القطع من خلال وضعها تحت أشعة الشمس أي أن تنشريها بكل بساطة. هذه الخطوة ستحمي ملابسكِ من خطر التمزّق وتحافظ على رائحة الغسول الجميلة لمدّة أطول.





8- فرك اللطخات والبقع على الملابس بشدّة

هناك العديد من البقع واللطخات التي تكون ثابتة ومن الصعب تنظيفها. لذلك لا تقومي بفركها بشدّة أثناء التنظيف، وإلا ستنتشر البقع الملوّثة على القماش. بدل من ذلك استعملي قطعة قماش أبيض صغير، افركي البقعة بلطف لتخفّ، من ثم الجئي إلى الغسالة لتنظيف الملابس بالكامل.





9- وضع الكثير من الثياب في الغسالة

بهدف توفير الوقت، تلجئين إلى وضع قطع كثيرة في الغسالة لتنظيفها بالوقت عينه. هذا الأمر، سيؤدي إلى تعطيل حركة آلة الغسيل وبالتالي عدم تنظيف الملابس بشكل جيد. بدل ذلك، اتركي دائماً مساحة خالية تساع لقطعتين أو أكثر في الغسالة.





10-عدم غسل الملابس الجديدة