خاص - بيراميدز لـ"شريف إكرامي" ننتظرك بشغف وسنحقق سويًا الألقاب





وكانت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وعضويه زكريا ناصف وخالد بيبو، عقدوا جلسة مع الحارس الدولي اليوم، من أجل بحث مصيره خلال المرحلة المقبلة.





وعلم "الفجر الرياضي" من مصدر خاص داخل نادي بيراميدز سبورت، أن ممدوح عيد المدير التنفيذي بالنادي أجرى اتصالًا مع إكرامي، للتأكيد على تفعيل تعاقده.





وأضاف المصدر، أن عيد أخطر اللاعب بأنه ينتظر انتهاء الموسم بشغف حتى يراه بقميص بيراميدز والدفاع عن ألوانه بالبطولات المحلية والإفريقية.





واختتم: " شريف إكرامي كان قد وقع عقود انتقاله إلى بيراميدز سبورت، لمدة ثلاث مواسم مقبلة، حيث ينتهي عقده مع المارد الأحمر بنهاية الموسم الجاري".

أعلن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، توجيه الشكر إلى شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، وإبلاغه بالبحث عن عروض للموافقة على طلبه بالرحيل.