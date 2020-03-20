مدينة إيطالية تستخدم تقنية جديدة للقضاء على فيروس "كورونا"







وتابعت: "سمح لنا ذلك بالحجر الصحي على الأشخاص قبل ظهور علامات العدوى عليهم ووقف انتشار الفيروس التاجي. بهذه الطريقة، قضينا على الفيروس التاجي في أقل من 14 يومًا".



على الرغم من أننا نعتقد أن الوقت قد فات لتطبيق هذا النهج في مدينة مثل ميلانو؛ حيث تكون العدوى خارج نطاق السيطرة، إلا أنه لا يزال هناك وقت للقيام بذلك في المملكة المتحدة قبل أن تتفاقم الأزمة: يمكن للحكومة تحديد وعزل التجمعات، والحجر الصحي على جميع المتضررين، وتتبع اتصالاتهم الأخيرة، والحجر الصحي وعزلهم أيضًا - سواء كانت لديهم أعراض أم لا.



وأوضحت الصحيفة: "جاءت تجربتنا بالصدفة. كان لدى السلطات الإيطالية رد فعل عاطفي قوي على أنباء الوفاة الأولى في البلاد - التي كانت في Vò، وتم وضع المدينة بأكملها في الحجر الصحي وتم اختبار كل ساكن. تمت معالجة الاختبارات من قبلنا في جامعة بادوفا، وأصبح من الواضح أن هذا كان وضعًا وبائيًا فريدًا - وتم تقديم طلب لإبقاء المدينة في حالة إغلاق وإجراء جولة ثانية من الاختبارات بعد تسعة أيام".



واستطردت: "في الجولة الأولى من الاختبار، كان 89 شخصًا إيجابيًا. في الجولة الثانية، انخفض العدد إلى ستة، ظلوا في عزلة. وبهذه الطريقة، تمكنا من القضاء على الفيروس التاجي من Vò، حيث حققنا معدل استرداد بنسبة 100٪ لأولئك المصابين سابقًا أثناء تسجيل أي حالات انتقال أخرى.



لقد توصلنا إلى نتيجة مثيرة للاهتمام: في الوقت الذي تم فيه تشخيص الحالة الأولى للأعراض، كانت نسبة كبيرة من السكان، حوالي 3 ٪، قد أصيبوا بالفعل، ولكن معظمهم كانوا بدون أعراض تمامًا، وأسست دراستنا مبدأً قيمًا: اختبار جميع المواطنين، سواء ظهرت عليهم أعراض أم لا، مما يوفر طريقة للسيطرة على هذا الوباء.







نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية تقرير عن استخدام إحدى المدن الإيطالية تقنية جديدة عبارة عن مسح شامل للسكان يظهر استعدادهم للعدوى بفيروس "كورونا" المستجد.وقالت الصحيفة: "لقد مر الآن حوالي شهر منذ أن بدأ فيروس كورونا في اجتياح إيطاليا، مع أكثر من إجمالي الحالات التي تجاوزت 40.000 حالة حتى 19 مارس، وأصبحت الآن الدولة الأكثر تضررًا خارج الصين".وأضافت الصحيفة: "ولكن في الأسبوعين الماضيين، أسفرت دراسة تجريبية واعدة عن نتائج قد تكون مفيدة للبلدان الأخرى التي تحاول السيطرة على الفيروس التاجي، بدءًا من 6 مارس، إلى جانب الباحثين في جامعة بادوا والصليب الأحمر، قمنا باختبار جميع سكان Vò، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها 3000 نسمة بالقرب من البندقية - بما في ذلك أولئك الذين لم تظهر عليهم أعراض.