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منى زكي وأحمد حلمي يشاركان في تحدي الخير

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:44 م
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منى زكي وأحمد حلمي
منى زكي وأحمد حلمي
مي مرسي
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تشارك الفنانة منى زكي في الكثير من الأعمال الخيرية وأيضا زوجها الفنان أحمد حلمي وكان آخرها مشاركتها في تحدي مبادرة أحد الجمعيات الخيرية لتكفل الأسر الفقيرة بسبب أجورهم اليومية في ظل ما تمر به البلاد من لزوم البقاء في المنزل لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وتنضم "زكي" إلى حملة توزيع 500 ألف كرتونة وشنطة غذائية للعمالة اليومية وهي مبادرة دعم العمالة اليومية، وذالك لدعم الأسر ذوات الأجور اليومية المتضطرين للبقاء في المنزل في هذه الأيام للوقاية من فيروس كورونا.

ومن ناحية أخرى تخوض الفنانة منى زكي السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "تقاطع طرق" والتي ما زالت تواصل تصوير لقطاته وتفرغت للانتهاء منه وتدور أحداث المسلسل حول زوج وزوجة ويحدث بينهم الكثير من النزاعات التي تؤدي إلى انتهاء زواجهم ويشاركها فيه عدد من الفنانين منهم محمد فراج ومحمد ممدوح وعائشة بن أحمد وسيد رجب.

وتنتظر أيضا عرض مسلسل "نمرة اتنين" على إحدى المنصات الالكترونية خلال الفترة المقبله ويشاركها في هذا العمل عدد من الفنانين منهم شيرين رضا ونيللي كريم وأمينة خليل وصبا مبارك وعمرو يوسف.

وانتهت منى زكي من تصوير فيلم "الصندوق الإسود" والمقرر طرحه في عيد الفطر المقبل ويشاركها في بطولته محمد فراج ومصطفى خاطر وشريف سلامة وهو تأليف هيثم الدهان وإخراج محمود كمال
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الكلمات المفتاحية

وقاية من كورونا منى زكي مبادرة جمعية رسالة سيد رجب بنك الطعام المصري

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