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شريف إكرامي يكشف تفاصيل عرض بيراميدز خلال أيام

الجمعة 20/مارس/2020 - 06:51 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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يكشف شريف إكرامي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التفاصيل الكاملة لانتقاله إلي صفوف بيراميدز خلال الايام القليلة القادمة خاصة وإن عقده مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الحالي .


وكان شريف إكرامي قد انهي اتفاقه مع نادي بيراميدز مؤخرا بعد أن أعلن في وقت سابق عن رغبته في الرحيل عن النادي بنهاية الموسم الحالي.


وعقدت لجنة التخطيط للكرة، بالأهلي برئاسة محسن صالح، اجتماعًا اليوم الجمعة، مع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، بحضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات.
وعبرت اللجنة عن شكرها وتقديرها للحارس الكبير وما قدمه من جهد وعطاء على مدى سنوات طويلة.


جاء الاجتماع ترجمة لقيمة إكرامي بوصفه أحد أبناء الأهلي الذين ساهموا بالجهد والعرق في رفعة اسم ناديهم، وناقش الحضور رغبته في المشاركة في المباريات، وأنه تحمل الكثير جراء ابتعاده عن الملعب، وأن دوره كلاعب في الفريق سوف ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وهو ما أعلنه حارس الأهلي عبر حساباته الرسمية قبل أسابيع.


 وأوضحت اللجنة أن حق إكرامي في المشاركة لا يملكه ولا أي مسؤول في النادي سوى المدير الفني، الذي لا يتدخل أحد في صلاحياته وحساباته في الاتجاه الآخر.


وفي نفس الوقت أكدت اللجنة احترامها الكامل لرغبة إكرامي في إنهاء مشواره الكروي مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، والبحث عن حقه المشروع من المشاركة في المباريات.


جدير بالذكر إن إكرامي بات قاب قوسين أو ادني من الانتقال رسميا إلي صفوف بيراميدز للدفاع عن قميصه الموسم القادم.

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