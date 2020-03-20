ضربة قاتلة لريال مدريد.. قاذفة الصواريخ يوافق على الانتقال إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن نجم بايرن ميونيخ الألماني، يفضل الانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني بدلًا من ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأوضحت الصحيفة الألمانية، أن ألابا يريد الانتقال لصفوف الفريق الكتالوني، حيث لا يفضل اللاعب النمساوي تمديد تعاقده مع البايرن خلال الفترة المقبلة.





وتُشير الصحيفة، إلى أن مسؤولي لبايرن ميونيخ سيوافقون لا محالة على بيع ألابا نهاية الموسم الجاري حتي لا يرحل بدون مقابل.





ويسعي كذلك ريال مدريد إلى ضم ألابا خلال الميركاتو المقبل، إلا أن اللاعب يُفضل الانتقال إلى صفوف النادي الكتالوني.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية أن النمساوي ديفيد ألابا والذي ينتهي تعاقده مع العملاق البافاري في صيف 2021 يُرحب بالانتقال إلى صفوف برشلونة خلال ميركاتو الشتاء القادم.