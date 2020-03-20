عاجل.."أوبر" توقف خدمتها بسب كورونا

أعلنت شركة أوبر في بيان يوم الجمعة إنها علقت عملياتها لسيارات الأجرة بالمملكة العربية السعودية حتى إشعار آخر بسبب إجراءات أعلنتها وزارة الداخلية لاحتواء إنتشار فيروس كورونا.

وعلقت السعودية خدمات سيارات الأجرة كإجراء احترازي للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.





وقال متحدث باسم أوبر ”في ضوء الإجراءات التي أعلنتها وزارة الداخلية، نعلق عمل أوبر تاكسي في المملكة حتى إشعار آخر.“