الحكومة الأردنية تعلن فرض حظراً للتجول غداً السبت بسبب كورونا

قررت الحكومة الأردنية، الجمعة، فرض حظراً للتجول في وقت مبكر غداً السبت؛ لمنع الناس من التحرك إلا للضرورة القصوى، في مسعى لاحتواء تفشي فيروس كورونا.





وقال أمجد العضايلة وزير الدولة لشؤون الإعلام، إن الحظر في جميع أنحاء البلاد سيبدأ من الساعة 7 بالتوقيت المحلي (5 بتوقيت جرينتش) وحتى إشعار آخر.





وأصدر العاهل الأردني الملك عبدالله مرسوماً طارئاً، الثلاثاء الماضي، يمنح الحكومة سلطات هائلة لا تتاح لها إلا في زمن الحرب أو الكوارث، لتطبيق حظر تجول يفرضه الجيش وإجراءات أخرى.





وأعلنت وزارة الصحة بالأردن، الخميس، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 69 حالة.







وكانت القوات المسلحة الأردنية أغلقت جميع محافظات المملكة من جميع المنافذ، حيث لم تعد تسمح بالتنقل بين المحافظات، مع الالتزام بمحدودية الحركة داخل المحافظات إلا للضرورة القصوى، اعتبارا من الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها المملكة لمنع انتشار الفيروس، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأعلن الجيش أن هذا يستثني الأشخاص المصرح لهم من الجهات المعنية المعروفة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وحسب طبيعة العمل.



