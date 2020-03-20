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الحكومة الأردنية تعلن فرض حظراً للتجول غداً السبت بسبب كورونا
الجمعة 20/مارس/2020 - 06:43 م
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وكالات
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قررت الحكومة الأردنية، الجمعة، فرض حظراً للتجول في وقت مبكر غداً السبت؛ لمنع الناس من التحرك إلا للضرورة القصوى، في مسعى لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
وقال أمجد العضايلة وزير الدولة لشؤون الإعلام، إن الحظر في جميع أنحاء البلاد سيبدأ من الساعة 7 بالتوقيت المحلي (5 بتوقيت جرينتش) وحتى إشعار آخر.
وأصدر العاهل الأردني الملك عبدالله مرسوماً طارئاً، الثلاثاء الماضي، يمنح الحكومة سلطات هائلة لا تتاح لها إلا في زمن الحرب أو الكوارث، لتطبيق حظر تجول يفرضه الجيش وإجراءات أخرى.
وأعلنت وزارة الصحة بالأردن، الخميس، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 69 حالة.
وكانت القوات المسلحة الأردنية أغلقت جميع محافظات المملكة من جميع المنافذ، حيث لم تعد تسمح بالتنقل بين المحافظات، مع الالتزام بمحدودية الحركة داخل المحافظات إلا للضرورة القصوى، اعتبارا من الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها المملكة لمنع انتشار الفيروس، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأعلن الجيش أن هذا يستثني الأشخاص المصرح لهم من الجهات المعنية المعروفة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وحسب طبيعة العمل.
ويذكر أن أعلن الجيش الأردني، الأربعاء، إغلاق العاصمة عمّان بالكامل صباح الخميس، وحتى إشعار آخر في إطار إجراءات منع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكان الجيش أعلن، الثلاثاء، أن قواته ستنتشر على مداخل ومخارج المدن في جميع أرجاء البلاد.
وقال في بيان إن "هذه الإجراءات تهدف إلى منع انتشار أو انتقال العدوى".
وناشد الجيش الأردنيين اتباع جميع التعليمات الصادرة من الوحدات المنتشرة على مداخل ومخارج المدن والمحافظات في جميع أرجاء البلاد".
وأكد أنه سيتم إيقاف جميع التعاملات داخل المستشفيات والمراكز الطبية العسكرية باستثناء الحالات الطارئة، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية المتبعة للحماية من فيروس كورونا.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أقر، الثلاثاء، قانونا يمنح الحكومة صلاحيات واسعة لفرض حالة الطوارئ لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وأصدر العاهل الأردني مرسوما ملكيا يمنح رئيس الوزراء عمر الرزاز صلاحيات بموجب قانون الدفاع الذي يتم تفعيله في أوقات الحرب والكوارث لفرض حظر التجول وغلق المؤسسات ووضع قيود على التنقل.
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