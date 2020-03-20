Advertisements
Advertisements
Advertisements

إنتر ميلان يحسم الجدل حول انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة

الجمعة 20/مارس/2020 - 06:45 م
Advertisements
لاوتارو مارتنيز
لاوتارو مارتنيز
أحمد عصام
Advertisements
وضع نادي إنتر ميلان الإيطالي شرطا مثيرا لبيع اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة في نهاية الموسم الجاري.

ويرغب فريق برشلونة في ضم لاوتارو مارتينيز خلال الميركاتو الصيفي، ولكن يريد البارسا دخول بعض اللاعبين في الصفقة من أجل تخفيض الجانب المادي.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة السبورت، إن إنتر ميلان يُحذر برشلونة بأنه يريد المال فقط من أجل لاوتارو، وان النادي الإيطالي لا يرغب في دخول أي لاعب في العملية ويُريد أموال فقط.

ولكن برشلونة مُقتنع أن الانتر يرغب في ضم اللاعب التشيلي ارتورو فيدال وسيقبلون دخوله في العملية، بعد رغبة كونتي مدرب الفريق الإيطالي بضم لاعب خط وسط البارسا.
Advertisements

أخبار تهمك

حسام عاشور يدرس قبول عرض الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. حسام عاشور يفتح النار على الأهلي بعد رفض تمديد عقده

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل | أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة قاتلة لريال مدريد.. قاذفة الصواريخ يوافق على الانتقال إلى برشلونة

منذ 34 دقيقة

عاجل.. أول رد من حسام عاشور على الانتقال للزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ 41 دقيقة

بعد حسام عاشور.. الأهلي يعلن رحيل نجم الفريق

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. تعرف على الوثيقة السرية التى تسلمتها مصر لمحاربة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

إنتر ميلان يحسم الجدل حول انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة

منذ 36 دقيقة

تصريحات نارية.. حسام عاشور يُهاجم الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

ميسي يُطالب برشلونة بضم هذا اللاعب للموافقة على تجديد عقده

منذ أقل من ساعتين

ضربة قوية للأهلي.. الزمالك يقترب من خطف بديل رمضان صبحي

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة.. فيروس كورونا صناعة دولة أوروبية واللقاح سيظهر قريبا (فيديو ومستندات)

منذ حوالي 4 ساعات

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

منذ حوالي 9 ساعات

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يتحرك لتوجية ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ ساعتين و 35 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:40 م

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

04:30 م

عاجل.. أول رد من حسام عاشور على الانتقال للزمالك

06:04 م

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يتحرك لتوجية ضربة قاضية إلى الأهلي

04:46 م

ضربة قاتلة لريال مدريد.. قاذفة الصواريخ يوافق على الانتقال إلى برشلونة

06:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status