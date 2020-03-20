صفقة مميزة جدًا.. مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع نجم مدريد

يرغب مسئولو فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع نجم فريق أتليتكو مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق في بداية الموسم.



ووفقا لتقارير إسبانية حسب ESPN، إن مانشستر يونايتد التقى بممثلي توماس ليمار لاعب خط وسط اتليتكو مدريد في الأسبوع الماضي لإنهاء الاتفاق بين الطرفين.



ويرغب ليمار في مغادرة أتليتكو مدريد بسبب طريقة لعب الفريق الغير مناسبة له، وأيضا لعدم مشاركته بشكل أساسي خلال الموسم الجاري.



الجدير بالذكر أن فريق أتليتكو مدريد قد تعاقد مع توماس ليمار قادما من فريق موناكو الفرنسي.