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كرم جبر يهاجم محمد رمضان: "خلي عندك دم"

الجمعة 20/مارس/2020 - 06:40 م
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كرم جبر
كرم جبر
هدى عبدالرازق
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قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن رجال الأعمال يجب أن يدشنوا مبادرات لدعم المجتمع في مواجهة فيروس كورونا، كشراء مطهرات وتوزيعها في الأحياء الشعبية، معقبا: "الناس هتفتكر مساعدتكم".

وانتقد "جبر"، خلال حواره ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، ظهور الفنان محمد رمضان مرتديا قناع ذهبي في إشارة منه إلى الوقاية من فيروس كورونا، معقبا: "خلي عندك دم، وبلاش سخرية"، موضحا أن رمضان من الرموز المحبوبة ويجب أن يساهم في رفع الوعي.

واعتبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن المرأة المصرية ستكون هى بطل الخروج من أزمة كورونا، ورفع وعي أسرتها بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاَ الي تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل.

وأكد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7حالات وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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