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حسام عاشور يدرس قبول عرض الأهلي

الجمعة 20/مارس/2020 - 06:35 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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يدرس حسام عاشور كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذي ينتهي تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الحالي قبول العرض الذي تقدم به الأهلي من خلال لجنة التخطيط للكرة اليوم خلال جلستها مع اللاعب.
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وقدم الأهلي عرضا مميزا لحسام عاشور تضمن الآتي..

إقامة مباراة اعتزال تليق باسم عاشور وتاريخه، ويتم تسويقها على مستوى عالٍ لتحقيق العائد الأدبي والمالي للاعب.

 استعداد الأهلي تحمل كافة تكاليف سفر عاشور للمعايشة والدراسة بالأندية الأوروبية لتأهيله فنيًّا أو إداريًّا حسبما يقرر، ويكون أحد الكوادر الواعدة بالنادي خلال المرحلة المقبلة.

إعلان النادي ومجلس إدارته انهما لن يتأخرا في أي خطوات تأهيلية أخرى تكون داعمة لمسيرته في المستقبل، بالإضافة للعمل في قناة النادي مباشرة .

يذكر إن عاشور يدرس بشكل جاد قبول عرض الأهلي لعدة أسباب يأتي في مقدمتها عدم وجود عروض مغرية من اندية القمة في الدوري المصري بجانب عدم وصول أي عروض احترافية عربية للاعب فضلا عن ضغوط المقربين منه بشأن ضرورة اسدال الستار علي مشواره داخل النادي الأهلي والخروج من الباب الكبير للقلعة الحمراء.

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