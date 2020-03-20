Advertisements
Advertisements
Advertisements

عالم فيروسات ألماني يصدم جماهير كرة القدم بشأن القضاء على فيروس كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 06:35 م
Advertisements
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements
يري جوناس شميت تشاناسيت، عالم الفيروسا بمعهد برنارد للطب الإستوائي بمدينة هامبورج الألمانية، أنه من الصعب عودة منافسات كرة القدم خلال العام الحالي، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19-) بشكل مستمر ودون توقف.



وقال تشاناسيت في تصريحات لقناة إن دي آر التلفزيونية، إن التسرع في استئناف العمل، قد يشكل خطراً كبيراً.



وأضاف في المقابلة التي نشرها موقع قناة إن دي آر وستبث عبر القناة بعد غد الأحد: "ليس أمراً واقعياً أن تجرى منافسات خلال هذا الموسم، نحن نرى الوضع في أوروبا ولا نزال نواجهه.. حتى وإن لم نتضرر بشكل كبير، هذا لا يعني السماح باستئناف منافسات كرة القدم، لأن هذا قد يجعل الوضع أكثر سوءاً من جديد".



وأضاف: "لذلك نحن نتحدث بشأن إطار زمني قد يصل إلى العام المقبل، على أقل تقدير".



وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم قد أعلن الإثنين الماضي، تعليق منافسات الدرجتين الأولى والثانية حتى 2 أبريل (نيسان) المقبل.



ويأمل المسؤولون استئناف المنافسات في مايو (أيار)، ربما بإقامة المباريات دون جمهور، من أجل استكمال الموسم الجاري.



لكن تشاناسيت حذر من أن إقامة المباريات قد تدفع الناس للتجمع ومشاهدة المباريات سوياً، مضيفاً أن "فعاليات الترفيه" مثل كرة القدم يجب أن تكون في آخر قائمة الأولويات عندما تعود الحياة إلى طبيعتها.



وجرى إغلاق المدارس والكثير من مقرات العمل كما جرى مطالبة المواطنين بالبقاء في المنازل ولم يعد
 من المستبعد فرض إغلاق شامل في ألمانيا مثل الذي جرى تطبيقه في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.



وسجلت ألمانيا أكثر من 15 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 40 حالة وفاة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا عالم الماني تفشي الفيروس ارقام فيروس كورونا 15 حالة 15

أخبار تهمك

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

منذ ساعتين و 54 دقيقة

بعد حسام عاشور.. الأهلي يعلن رحيل نجم الفريق

منذ ساعتين و 19 دقيقة

إنتر ميلان يحسم الجدل حول انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة

منذ 39 دقيقة

تصريحات نارية.. حسام عاشور يُهاجم الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

منذ حوالي 9 ساعات

ميسي يُطالب برشلونة بضم هذا اللاعب للموافقة على تجديد عقده

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حسام عاشور يفتح النار على الأهلي بعد رفض تمديد عقده

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل | أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد من حسام عاشور على الانتقال للزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يتحرك لتوجية ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة.. فيروس كورونا صناعة دولة أوروبية واللقاح سيظهر قريبا (فيديو ومستندات)

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة قاتلة لريال مدريد.. قاذفة الصواريخ يوافق على الانتقال إلى برشلونة

منذ 38 دقيقة

عاجل.. تعرف على الوثيقة السرية التى تسلمتها مصر لمحاربة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة قوية للأهلي.. الزمالك يقترب من خطف بديل رمضان صبحي

منذ أقل من نصف ساعة

حسام عاشور يدرس قبول عرض الأهلي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

GOAL مباراة هولندا ضد ألمانيا بث مباشر اليوم 6/9/2019| مشاهدة مباراة المانيا وهولندا مباشرة beIN SPORTS HD جودة مًتعددة

فيروس كورونا يؤجل 24 مباراة في إيطاليا

الكرة في زمن فيروس كورونا.. تأجيلات وإصابات ومباريات خلف الأبواب المغلقة

كورونا يقتل متعة كرة القدم.. بطولات ودوريات عالمية تعطلت بسبب الفيروس المميت

تأجيل الدوري الفرنسي بسبب فيرس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:40 م

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

04:30 م

عاجل.. أول رد من حسام عاشور على الانتقال للزمالك

06:04 م

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يتحرك لتوجية ضربة قاضية إلى الأهلي

04:46 م

ضربة قاتلة لريال مدريد.. قاذفة الصواريخ يوافق على الانتقال إلى برشلونة

06:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status