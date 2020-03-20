عالم فيروسات ألماني يصدم جماهير كرة القدم بشأن القضاء على فيروس كورونا

يري جوناس شميت تشاناسيت، عالم الفيروسا بمعهد برنارد للطب الإستوائي بمدينة هامبورج الألمانية، أنه من الصعب عودة منافسات كرة القدم خلال العام الحالي، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19-) بشكل مستمر ودون توقف.









وقال تشاناسيت في تصريحات لقناة إن دي آر التلفزيونية، إن التسرع في استئناف العمل، قد يشكل خطراً كبيراً.







وأضاف في المقابلة التي نشرها موقع قناة إن دي آر وستبث عبر القناة بعد غد الأحد: "ليس أمراً واقعياً أن تجرى منافسات خلال هذا الموسم، نحن نرى الوضع في أوروبا ولا نزال نواجهه.. حتى وإن لم نتضرر بشكل كبير، هذا لا يعني السماح باستئناف منافسات كرة القدم، لأن هذا قد يجعل الوضع أكثر سوءاً من جديد".







وأضاف: "لذلك نحن نتحدث بشأن إطار زمني قد يصل إلى العام المقبل، على أقل تقدير".







وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم قد أعلن الإثنين الماضي، تعليق منافسات الدرجتين الأولى والثانية حتى 2 أبريل (نيسان) المقبل.







ويأمل المسؤولون استئناف المنافسات في مايو (أيار)، ربما بإقامة المباريات دون جمهور، من أجل استكمال الموسم الجاري.







لكن تشاناسيت حذر من أن إقامة المباريات قد تدفع الناس للتجمع ومشاهدة المباريات سوياً، مضيفاً أن "فعاليات الترفيه" مثل كرة القدم يجب أن تكون في آخر قائمة الأولويات عندما تعود الحياة إلى طبيعتها.







وجرى إغلاق المدارس والكثير من مقرات العمل كما جرى مطالبة المواطنين بالبقاء في المنازل ولم يعد

من المستبعد فرض إغلاق شامل في ألمانيا مثل الذي جرى تطبيقه في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.







وسجلت ألمانيا أكثر من 15 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 40 حالة وفاة.



