وزارة المالية تكشف عن تشكيل لجان وزارية لدراسة آثار "كورونا"





قال وزير المالية السعودي محمد عبد الله الجدعان : إن "المملكة العربية السعودية اتخذت تدابير احترازية؛ لحماية اقتصادها من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مؤكداً على أن الحفاظ على صحة الجميع من أهم أولويات الحكومة.





وكشف الجدعان، في وقت سابق من اليوم خلال مؤتمر صحفي مع وزير الصحة توفيق بن فوزان الربيعة، عن تشكيل لجان وزارية لدراسة آثار فيروس كورونا وفرص معالجتها، لافتاً إلى أنه جرى تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة.





وأوضح أن مبادرات تخفيف آثار الفيروس بدأت فور الإعلان عنها، مشيرا إلى مدة مبادرات الدعم تتراوح بين 3 و 9 أشهر.





كما ذكر أنه من الصعب الآن تحديد الأثر النهائي لـ "كورونا"، مؤكداً على أن الحكومة ولا سيما وزارته تتفهم تمامًا التداعيات المالية على القطاع الخاص، وأن هناك التزامًا بدفع مستحقاته ضمن موعدها.





وتابع: أن هناك حزمة مالية بقيمة 70 مليار ريال؛ لدعم القطاع الخاص، كما أعدت الحكومة مبادرات عاجلة لمساعدته، لافتاً إلى أنه تم اللجوء للاقتراض؛ لتجنب تسييل الاستثمارات الحكومية، ولا نتوقع أن يتجاوز الاقتراض العام أكثر من مائة مليار".





وأردف: لدينا مرونة في خفض الإنفاق إذا دعت الحاجة، مشيرًا إلى أن التوقعات تستبعد تخطي عجز الميزانية بنهاية 2020 الـ 9%، موضحاً أنه "تم اتخاذ قرار بتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لـ 30 يومًا، كما تم تمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة".





وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت يوم أمس الخميس، عن ارتفاع إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة إلى 274 حالة، وتعافت 8 حالات، ويوجد حالتان في وضع حرج وبقية الحالات بوضع مستقر، ولم ترصد إلى الآن أي حالات وفاة.

وطلبت "الصحة" من الجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل: "تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، ضمانا لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع"، مشددة على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي: إن "إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم بلغ 220 ألف حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 84 ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات 9000 حالة".



