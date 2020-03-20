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طوني ماهر يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في فيلم "شريط 6"

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:26 م
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طوني ماهر
طوني ماهر
رشا عادل
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انتهى الفنان طوني ماهر، من تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "شريط 6"، الذي تدور أحداثة في حول طبيب أمراض نفسية يعالج قضايا الشباب، ويشارك في بطولتة الفنان خالد الصاوي وخالد أنور ونيللي كريم، ومن المقرر طرح الفيلم في عيد الفطر المبارك.

وكشف طوني، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، تفاصيل شخصيته في فيلم "شريط 6"، حيث أنه يظهر كضيف شرف ويجسد شخصية مساعد في مكتب طبيب نفساني ويلعب دور هذا الطبيب الفنان خالد الصاوي وتدور أحداث شخصيته في إطار كوميدي، وسيحدث موقف كوميدي بينه وبين الفنانة نانسي صلاح ومن تدور أحداث الشخصية خلال الفيلم.

يذكر أن آخر أعمال طوني ماهر، مسلسل"نصيبي وقسمتك الجزء 3"، حيث شارك في حكاية "براد الشاي"، وتدور أحداثها في إطار اجتماعي، وشارك في بطولتها عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة عبير صبري وهاني عادل وهبة مجدي، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا.
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