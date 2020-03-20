روسيا تبدأ في تطوير 6 أدوية لعلاج فيروس كورونا والنتائج يونيو المقبل

أعلنت الوكالة الطبية البيولوجية الروسية، في بيان لها اليوم الجمعة، الموافق 20/3/2020، عن قيامها بتطوير لقاح يمكنه علاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتقوم بتجربه ثلاث نماذج منه الآن على الفئران، ومن المتوقع أن تظهر النتائج في شهر يونيو المقبل.



وقالت الوكالة إنه تم إنشاء ثلاثة لقاحات نموذجية في الوكالة الطبية البيولوجية اليوم، وهي بروتينات مؤتلفة تعتمد على حواتم بروتين إس-بروتين سارس- CoV-2 وتم إطلاق دراسات حول المناعة على الفئران".



وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تكون نتائج الدراسات التجريبية جاهزة في يونيو 2020، كما من المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية بحلول بداية الربع الثالث من عام 2020.



كما صرح رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، بأن العلماء الروس طوروا 6 أدوية للعلاج من فيروس كورونا، وأنه سيتم الإعلان عن فعاليتها قريبًا.

