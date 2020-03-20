غدًا.. عمرو القاضي يكشف عن خوضه تجربة الإنتاج بفيلم "صندوق الدنيا"

تستضيف الإعلامية نور يوسف، الفنان والمنتج عمرو القاضي، مساء غدًا ببرنامج "ميجا ستار"، على شاشة قناة "المحور".



ويكشف "القاضي"، عن خوضه لتجربة الإنتاج بفيلم "صندوق الدنيا" الذي يعرض حاليًا بالسينمات وما سر ابتعاده عن التمثيل في الفترة الأخيرة.



كما يتطرق اللقاء للحديث عن رأيه في صناعة السينما والدرما والمطلوب الفترة المقبلة لحل أزمات صناعة السينما والدراما، موكيف يري الأعمال التي يتم انتاجها حاليًا .



الجدير بالذكر، أن برنامج "ميجا ستار"، يذاع السبت من كل أسبوع فى العاشرة والنصف مساءً، على شاشة قناة المحور من تقديم الإعلامية نور يوسف.