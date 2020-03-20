Advertisements
Advertisements
Advertisements

غدًا.. عمرو القاضي يكشف عن خوضه تجربة الإنتاج بفيلم "صندوق الدنيا"

الجمعة 20/مارس/2020 - 06:48 م
Advertisements
عمرو القاضي
عمرو القاضي
هبة أحمد
Advertisements
تستضيف الإعلامية نور يوسف، الفنان والمنتج عمرو القاضي، مساء غدًا ببرنامج "ميجا ستار"، على شاشة قناة "المحور".

ويكشف "القاضي"، عن خوضه لتجربة الإنتاج بفيلم "صندوق الدنيا" الذي يعرض حاليًا بالسينمات وما سر ابتعاده عن التمثيل في الفترة الأخيرة.

كما يتطرق اللقاء للحديث عن رأيه في صناعة السينما والدرما والمطلوب الفترة المقبلة لحل أزمات صناعة السينما والدراما، موكيف يري الأعمال التي يتم انتاجها حاليًا .

الجدير بالذكر، أن برنامج "ميجا ستار"، يذاع السبت من كل أسبوع فى العاشرة والنصف مساءً، على شاشة قناة المحور من تقديم الإعلامية نور يوسف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

ضربة قاتلة لريال مدريد.. قاذفة الصواريخ يوافق على الانتقال إلى برشلونة

منذ 34 دقيقة

ضربة قوية للأهلي.. الزمالك يقترب من خطف بديل رمضان صبحي

منذ أقل من نصف ساعة

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ 41 دقيقة

إنتر ميلان يحسم الجدل حول انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة

منذ 35 دقيقة

عاجل.. تعرف على الوثيقة السرية التى تسلمتها مصر لمحاربة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حسام عاشور يفتح النار على الأهلي بعد رفض تمديد عقده

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

منذ حوالي 9 ساعات

بعد حسام عاشور.. الأهلي يعلن رحيل نجم الفريق

منذ ساعتين و 15 دقيقة

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يتحرك لتوجية ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل | أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. فيروس كورونا صناعة دولة أوروبية واللقاح سيظهر قريبا (فيديو ومستندات)

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات نارية.. حسام عاشور يُهاجم الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. أول رد من حسام عاشور على الانتقال للزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة

ميسي يُطالب برشلونة بضم هذا اللاعب للموافقة على تجديد عقده

منذ أقل من ساعتين

حسام عاشور يدرس قبول عرض الأهلي

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

غدًا.. إيناس مكي في ضيافة نور يوسف على شاشة المحور

غداً.. الإعلامية نور يوسف تستضيف مشاهير السوشيال ميديا على شاشة المحور

شاهيناز ترد على الموسيقار حلمي بكر بعد هجومه عليها

الليلة.. عبير منير تكشف تفاصيل حياتها مع أسامة أنور عكاشة على شاشة المحور

علي الألفي يكشف حقيقة اعتزاله الغناء ودخوله مجال التمثيل

علي الألفي: برامج اكتشاف المواهب لتسليط الضوء عليها فقط (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:40 م

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

04:30 م

عاجل.. أول رد من حسام عاشور على الانتقال للزمالك

06:04 م

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يتحرك لتوجية ضربة قاضية إلى الأهلي

04:46 م

ضربة قاتلة لريال مدريد.. قاذفة الصواريخ يوافق على الانتقال إلى برشلونة

06:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status