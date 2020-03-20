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كواليس تسجيل أغنية إيهاب توفيق "أبويا وأمي" (صور)

الجمعة 20/مارس/2020 - 06:35 م
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إيهاب توفيق
إيهاب توفيق
ولاء عبد الناصر - تصوير عبد الحافظ حمدي
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انتهي النجم إيهاب توفيق، من تسجيل أغنية "أبويا وأمي"، وذلك لطرحها غداً بمناسبة عيد الأم، وهي من كلمات رضا المصري، ألحان وتوزيع فارس فهمي، وهندسة صوتية مصطفي رؤوف.

وتعد أغنية "أبويا وأمي" أول أغنية يقوم بها إيهاب توفيق بعد وفاة والده.


وعبر إيهاب عن الأغنية بكلمات حزينة وظهرت عليه علامات الحزن والتأثر الشديد في الاستوديو، الأمر الذي دفعه للبكاء نظراً لوفاة والده ووالدته.

وأهدي إيهاب الأغنية إلي والده ووالدته، وإلى كل أمهات مصر، وقريباً سوف ينتهي البوب من تسجيل باقي أغاني الألبوم لطرحه بعد شهر رمضان.

يذكر أن آخر أعمال إيهاب توفيق دعاءً دينيًا بعنوان "جاني في المنام" الذي طرحه عبر موقع "يوتيوب"، الأغنية من كلمات إبراهيم دردير، وألحان كريم فتحى، وتوزيع اسلام الحسن، وتسجيل وميكس وماستر مصطفى رؤوف
كواليس تسجيل أغنية إيهاب توفيق "أبويا وأمي" (صور)
كواليس تسجيل أغنية إيهاب توفيق "أبويا وأمي" (صور)
كواليس تسجيل أغنية إيهاب توفيق "أبويا وأمي" (صور)
كواليس تسجيل أغنية إيهاب توفيق "أبويا وأمي" (صور)
كواليس تسجيل أغنية إيهاب توفيق "أبويا وأمي" (صور)
كواليس تسجيل أغنية إيهاب توفيق "أبويا وأمي" (صور)
كواليس تسجيل أغنية إيهاب توفيق "أبويا وأمي" (صور)
كواليس تسجيل أغنية إيهاب توفيق "أبويا وأمي" (صور)
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