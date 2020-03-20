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برلماني يشيد بموقف هيئة الاستعلامات ضد نيويورك تايمز والجارديان

الجمعة 20/مارس/2020 - 06:29 م
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أرشيفية
أرشيفية
دينا إبراهيم
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أصدر عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، اليوم الجمعة، بيانًا حول موقف هيئة الاستعلامات ضد صحيفتين أمريكية وبريطانية أساءت لمصر بنشر أخبار مضللة.

وأضاف النائب في بيانه: "نثمن ونقدر باعتزاز موقف الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة ضياء رشوان لمواقفها للرد على المغالطات والأكاذيب التي تستخدمها بعض المنظمات والهيئات المعادية لمصر والتى تستخدم الإساءة والتضليل لمصر إعلاميًا وسياسيًا".

وأشاد النائب، بالمواقف الواضحة والجادة التي اتخذتها هيئة الاستعلامات ضد جريدة "نيورك تايم" الأمريكية ومراسلها ديكلان ووتش، وكذلك الموقف مع جريدة "الجاردين" البريطانية وذلك بسحب اعتماد مراسلتها فى القاهرة "روث مايكلسون"، ومطالبتها بضرورة نشر اعتذار عن ما تم نشر من تقارير وأخبار مغلوطة ومكذوبة وتبعد عن المعايير المهنية الصحفية مع تكرار ذلك للإساءة إلى بلادنا.

وثمن عضو مجلس النواب، تلك المواقف للهيئة التي تمت في سوابق غير متكررة من قبل، متابعا: نؤكد على أهمية تطبيق مبادئ الحكومة والشفافية من كل الأجهزة والهيئات الإعلامية الوطنية واحتراما للدستور والمعايير المهنية، والتأكيد على حق الشعب المصري في عرض المعلومات وأتاحتها باعتبار أن الشعب المصري هو مصدر السلطات والاصيل بمعرفة الحقائق من مصادرها.

وأكد النائب، على احترام الهيئة العامة المصرية للاستعلامات بكافة خبرائها الإعلاميين وكافة العاملين فيها، مؤكدا على أن الإعلام الحقيقي يبدأ وينتهي بنشر الحقائق والمعلومات هو الذي ينتبه على عدم ترويج الشائعات ويحمي الجبهة الداخلية للوطن ضد الإرهاب والتطرف والفساد ومن اجل تحقيق التنمية المستدامة لبلادنا بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للاستعلامات أعلنت سحب اعتماد مراسلة صحيفة "الجارديان" فى مصر، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار تقوم بها الجهات المختصة، مطالبة صحيفة "الجارديان" بنشر اعتذار عن هذا التقرير الحافل بالأخطاء المهنية، بنفس طريقة نشر التقرير المشار إلية طبقًا لما تقضى به الأعراف الصحفية، وفى حالة عدم الاستجابة، سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية المتاحة بما في ذلك إغلاق وسحب اعتماد مكتب الصحيفة فى مصر.

كما قررت الهيئة توجيه إنذار إلى مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فى مصر بضرورة احترام قواعد المهنة الصحفية فى عمله الصحفى فى مصر، وهى القواعد التى تقرها الصحيفة التى يعمل بها نفسها.

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الكلمات المفتاحية

هيئة الاستعلامات نيويورك تايمز البريطانية نيويورك تايمز الجارديان

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