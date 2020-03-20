Advertisements
Advertisements
Advertisements

الكمامة بـ85 جنيها.. ضبط محتكري المستلزمات الطبية في كفر الشيخ

الجمعة 20/مارس/2020 - 06:29 م
Advertisements
كمامة
كمامة
عمرو الشامي
Advertisements
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تكثيف الحملات الرقابية والمرور على الصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية، لمنع التلاعب في الأسعار ومكافحة الاحتكار وضبط الأسواق بمركز ومدينة دسوق، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والإعلان عن الأسعار وكذلك الصلاحيات.

وأسفرت الحملات على محلات بيع المستلزمات الطبية عن ضبط 288 عبوة كحول داخل أحد محلات المستلزمات الطبية ليبيعها أزيد من الأسعار المدونة عليها، وضبط 516 عبوة كحول داخل احد محلات المستلزمات الطبية امتنع عن بيعها، وكذا ضبط 15 كمامة داخل احد محلات المستلزمات الطبية تبين للجنة من خلال إجراء محاولات شراء، أنه يبيع الكمامة الواحدة بمبلغ 85 جنيها وليس لديه أية فواتير .

وبالمرور على الصيدليات؛ تم رصد العديد من المخالفات من بينها "ضبط 86450 كبسولة فارغة و680 معبأة بمادة تعذر التعرف على ماهيتها ومجهولة المصدر داخل صيدلية، ضبط 3 برطمانات جيل مطهر مجهول المصدر وبدون بيانات داخل صيدلية، ضبط 2 عبوة أدوية منتهية الصلاحية، وعبوة واحدة محظور تداولها داخل صيدلية".

وأسفرت الحملات عن ضبط مصنع لإنتاج المنظفات والمطهرات بدون ترخيص وبداخله 516 عبوة چيل مطهر و200 لتر مواد خام من نفس ذات المطهر وكذا 2000 عبوة فارغة معدة للتعبئة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومازالت الحملات مستمرة لتشديد الرقابة وفرض سيادة القانون.

وأسفرت جهود قسم مباحث التموين بالمحافظة، عن ضبط المدعو "ع. أ.ص" 45 سنة صاحب محل منظفات ومقيم ببندر دسوق حيث وردت معلومات بإنشائه مصنع من دون ترخيص لتعبئة وتوزيع المستحضرات الطبية والمستحضرات الطبية والمطهرات العامة من مواد إنتاج مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتوزيعها على الأسواق بأسعار مبالغ فيها.

وتبين استغلال المتهم الظروف الراهنة بتكالب المواطنين على طلب المطهرات العامة والشخصية، لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

يذكر أن؛ هذه الحملات تأتى فى إطار استغلال بعض الظروف الراهنة في احتكار بعض السلع الاستراتيجية وحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جاءت الحملات بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ برئاسة المحاسب عماد حبيب، والفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ، برئاسة المهندس رجب عبدالمنصف نايل، ومباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة العقيد محمد دومة، والتفتيش الصيدلي بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور تامر حجازي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر محافظ كفر الشيخ كمامة كفر الشيخ بيع كمامة اللواء جمال نور الدين

أخبار تهمك

عاجل.. حسام عاشور يفتح النار على الأهلي بعد رفض تمديد عقده

منذ ساعتين و 52 دقيقة

حسام عاشور يدرس قبول عرض الأهلي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. فيروس كورونا صناعة دولة أوروبية واللقاح سيظهر قريبا (فيديو ومستندات)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعرف على الوثيقة السرية التى تسلمتها مصر لمحاربة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ 43 دقيقة

ميسي يُطالب برشلونة بضم هذا اللاعب للموافقة على تجديد عقده

منذ أقل من ساعتين

ضربة قاتلة لريال مدريد.. قاذفة الصواريخ يوافق على الانتقال إلى برشلونة

منذ 36 دقيقة

تصريحات نارية.. حسام عاشور يُهاجم الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

بعد حسام عاشور.. الأهلي يعلن رحيل نجم الفريق

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. أول رد من حسام عاشور على الانتقال للزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يتحرك لتوجية ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

ضربة قوية للأهلي.. الزمالك يقترب من خطف بديل رمضان صبحي

منذ أقل من نصف ساعة

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

منذ ساعتين و 52 دقيقة

إنتر ميلان يحسم الجدل حول انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة

منذ 37 دقيقة

عاجل | أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

ضبط مصنع أكياس حول نشاطه لتصنيع الكمامات في الدقهلية (صور)

ضبط 1500 زجاجة كحول داخل صيدلية في زهور بورسعيد

"عمليات كفر الشيخ" تنفى وجود نقص في الكمامات الطبية

صحة كفرالشيخ عن نقص الكمامات: غير صحيح وعندنا 2 مليون كمامة

ضبط مدير مصنع "كمامات طبية" تحت بير السلم ببني سويف

الرقابة الإدارية تضبط 78 ألف كمامة وقفاز ومطهر طبي بصيديات مخالفة في الإسكندرية (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:40 م

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

04:30 م

عاجل.. أول رد من حسام عاشور على الانتقال للزمالك

06:04 م

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يتحرك لتوجية ضربة قاضية إلى الأهلي

04:46 م

ضربة قاتلة لريال مدريد.. قاذفة الصواريخ يوافق على الانتقال إلى برشلونة

06:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status