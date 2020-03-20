الكمامة بـ85 جنيها.. ضبط محتكري المستلزمات الطبية في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تكثيف الحملات الرقابية والمرور على الصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية، لمنع التلاعب في الأسعار ومكافحة الاحتكار وضبط الأسواق بمركز ومدينة دسوق، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والإعلان عن الأسعار وكذلك الصلاحيات.





وأسفرت الحملات على محلات بيع المستلزمات الطبية عن ضبط 288 عبوة كحول داخل أحد محلات المستلزمات الطبية ليبيعها أزيد من الأسعار المدونة عليها، وضبط 516 عبوة كحول داخل احد محلات المستلزمات الطبية امتنع عن بيعها، وكذا ضبط 15 كمامة داخل احد محلات المستلزمات الطبية تبين للجنة من خلال إجراء محاولات شراء، أنه يبيع الكمامة الواحدة بمبلغ 85 جنيها وليس لديه أية فواتير .





وبالمرور على الصيدليات؛ تم رصد العديد من المخالفات من بينها "ضبط 86450 كبسولة فارغة و680 معبأة بمادة تعذر التعرف على ماهيتها ومجهولة المصدر داخل صيدلية، ضبط 3 برطمانات جيل مطهر مجهول المصدر وبدون بيانات داخل صيدلية، ضبط 2 عبوة أدوية منتهية الصلاحية، وعبوة واحدة محظور تداولها داخل صيدلية".





وأسفرت الحملات عن ضبط مصنع لإنتاج المنظفات والمطهرات بدون ترخيص وبداخله 516 عبوة چيل مطهر و200 لتر مواد خام من نفس ذات المطهر وكذا 2000 عبوة فارغة معدة للتعبئة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومازالت الحملات مستمرة لتشديد الرقابة وفرض سيادة القانون.





وأسفرت جهود قسم مباحث التموين بالمحافظة، عن ضبط المدعو "ع. أ.ص" 45 سنة صاحب محل منظفات ومقيم ببندر دسوق حيث وردت معلومات بإنشائه مصنع من دون ترخيص لتعبئة وتوزيع المستحضرات الطبية والمستحضرات الطبية والمطهرات العامة من مواد إنتاج مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتوزيعها على الأسواق بأسعار مبالغ فيها.





وتبين استغلال المتهم الظروف الراهنة بتكالب المواطنين على طلب المطهرات العامة والشخصية، لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.





يذكر أن؛ هذه الحملات تأتى فى إطار استغلال بعض الظروف الراهنة في احتكار بعض السلع الاستراتيجية وحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.





جاءت الحملات بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ برئاسة المحاسب عماد حبيب، والفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ، برئاسة المهندس رجب عبدالمنصف نايل، ومباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة العقيد محمد دومة، والتفتيش الصيدلي بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور تامر حجازي.



