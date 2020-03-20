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مدرب إنجلترا يوجه رسالة إلى جماهير كرة القدم بشأن كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 06:26 م
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كرة القدم
كرة القدم
وكالات
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طالب جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم الجماهير حول العالم بضرورة المحافظة على صحتها بعد تفشي وباء فيروس كورونا.

وأغلق بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا كل المدارس وألغى الامتحانات المقبلة للطلاب كما أغلقت العديد من الشركات في ظل اقتصاد صعب.

وعلى صعيد كرة القدم، كان يتعين على المنتخب الإنجليزي أن يستعد لمواجهة المنتخبين الإيطالي والدنماركي في مباراتين كان مقررا إقامتهما بنهاية الشهر ولكن تم تأجيلهما حاليا، كما ألغيت بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) لمدة 12 شهرا لتصبح يورو 2021.

وكتب ساوثجيت :" لكل شخص في البلاد، تركيزنا الأولي في الوقت الحالي- والأشهر المقبلة، ينصب بلا شك علىرعاية عائلاتنا".

وأضاف :" بالطريقة التي كنتم تأتون فيها سويا لدعم فريقنا، يجب حاليا أن نعمل سويا لمكافحة فيروس يسبب مشاكل جسدية وعاطفية للكثيرين".

وأضاف ساوثجيت :"اعتنوا ببعضكم البعض".

وتابع :"أرجوكم لا تتألموا وحدكم، وتذكروا أن بلدنا العظيم مر بمثل هذه التحديات من قبل، وسويا، سنفعل ذلك مجددا".

وحرص ساوثجيت في خطابه على الإشادة بالعاملين بالمستشفيات والعاملين الطبيين ووصفهم بالأبطال.

وكتب :"لن يتلقوا إشادة فردية، ولكن كلنا نعلم أن أهميتهم تتجاوز أي شيء نقوم به في الملعب".

باختصار، قال ساوثجيت إن تأجيل بطولة أمم أوروبا التي كان مقررا إقامتها الصيف المقبل، ينبغي أن ننساها، ولكنه أضاف إن كل عضو بالفريق سيحصل على فرصته في الموسم المقبل.

وقال ساوثجيت :"لا ينبغي أن نضيع لحظة أخرى في التفكير بشأن تأجيل البطولة. متأكد أنه عندما تحين الفرصة، لن أكون أكثر فخرا لكوني قائد هذا الفريق".

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