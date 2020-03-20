ملصقات في أقسام الشرطة بالإسكندرية للتوعية من مخاطر كورونا

وضعت مديرية أمن الإسكندرية، ملصقات داخل أقسام المدينة لتوعية ضباط وأفراد الشرطة والمواطنين من مخاطر عدوي انتقال فيروس كورونا المستجد وكيفة تجنبه والوقاية منه.



وتضمنت الملصقات طرق انتقال عدوي كورونا ومنها الانتقال المباشر من الرزاز المتطاير من المريض أثناء العطس أو الكحة، والانتقال غير المباشر عن طريق لمس الأسطح والأدوات الملوثة ثم لمس الفم أو الأنف أو العين، والمخالطة المباشرة للمصابين.



كما توضح الملصقات أعراض الإصابة بفيروس كورونا وهي عبارة عن "الحمي والتعب والسعال الجاف" وقد يصاب بعض المرضي بالأوجاع والآلام واحتقان الأنف أو سيلان الأنف والتهاب الحلق وصعوبة التنفس.



كما تؤكد أن الوقاية من الفيروس المستجد، من خلال المداومة بانتظام علي غسل اليدين بالماء والصابون، وتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس، بالإضافة إلي طهي اللحوم والبيض جيدا وتجنب الاتصال المباشر مع أي شخص تظهر عليه أعراض أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال والعطس.



وكانت قد اطلقت مديرية أمن الإسكندرية حملة توعية المواطنين من خلال ملصقات توعوية بعنوان "من فضلكم إلزموا منازلكم حرصا على سلامتكم" ايمانا من الدور المجتمعى لوزارة الداخلية وتوعية المواطنين بخطورة الخروج من المنازل لعدم زيادة العدوى من فيروس كورونا.



يذكر أن عدد من المواطنين دشنوا مبادرات لتعقيم وتطهير المناطق العامة ووسائل المواصلات لحماية المواطنين من فيرس كورونا ومنع انتشاره وتقديم نصائح للمواطنين لمنع انتشار المرض.



كما شاركت مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية فى حملات تطهير موسعة شملت العديد من مناطق الإسكندرية ومساجدها الكبرى حيث قامت المديرية بالتنسيق مع بعض المؤسسات الخيرية بحملة تطهير موسعة فى محافظة الإسكندرية شملت العديد من المساجد الكبرى منها (مسجد سيدى ابى العباس المرسى _ وسيدى ياقوت العرش _ والإمام البوصيرى _ وأولاد الشيخ الجديد _ وأولاد الشيخ القديم _ والنبى دنيال _ سيدى عبدالرزاق _ الشهداء) وغيرها من المساجد.



كما شملت هذه الحملة العديد من المناطق ( ميدان المساجد _ محطة مصر _ ميدان المحطة _ ش النبى دانيال _ الرصافة _ محرم بك) كما قام رجال التطهير بالحملة بتطهير شوارع وارصفة هذه المناطق ومحطات انتظار الترام وسيارات الأجرة كما تم تطهير الكثير من اتوبيسات النقل العام بهذه المناطق.



وتأتى هذه المشاركات فى إطار الدور الوطنى والإنسانى والذى تقوم به الأوقاف لمساندة الشعب المصرى العظيم فى هذه المرحلة العصيبة لتأكد للجميع أن الأوقاف لا ولن تتوانى أبدا عن تقديم الدعم لكل ابناء هذا الوطن.