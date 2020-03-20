Advertisements
Advertisements
Advertisements

ملصقات في أقسام الشرطة بالإسكندرية للتوعية من مخاطر كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 06:24 م
Advertisements
ملصقات
ملصقات
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
وضعت مديرية أمن الإسكندرية، ملصقات داخل أقسام المدينة لتوعية ضباط وأفراد الشرطة والمواطنين من مخاطر عدوي انتقال فيروس كورونا المستجد وكيفة تجنبه والوقاية منه.

وتضمنت الملصقات طرق انتقال عدوي كورونا ومنها الانتقال المباشر من الرزاز المتطاير من المريض أثناء العطس أو الكحة، والانتقال غير المباشر عن طريق لمس الأسطح والأدوات الملوثة ثم لمس الفم أو الأنف أو العين، والمخالطة المباشرة للمصابين.

كما توضح الملصقات أعراض الإصابة بفيروس كورونا وهي عبارة عن "الحمي والتعب والسعال الجاف" وقد يصاب بعض المرضي بالأوجاع والآلام واحتقان الأنف أو سيلان الأنف والتهاب الحلق وصعوبة التنفس.

كما تؤكد أن الوقاية من الفيروس المستجد، من خلال المداومة بانتظام علي غسل اليدين بالماء والصابون، وتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس، بالإضافة إلي طهي اللحوم والبيض جيدا وتجنب الاتصال المباشر مع أي شخص تظهر عليه أعراض أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال والعطس.

وكانت قد اطلقت مديرية أمن الإسكندرية حملة توعية المواطنين من خلال ملصقات توعوية بعنوان "من فضلكم إلزموا منازلكم حرصا على سلامتكم" ايمانا من الدور المجتمعى لوزارة الداخلية وتوعية المواطنين بخطورة الخروج من المنازل لعدم زيادة العدوى من فيروس كورونا.
 
يذكر أن عدد من المواطنين دشنوا مبادرات لتعقيم وتطهير المناطق العامة ووسائل المواصلات لحماية المواطنين من فيرس كورونا ومنع انتشاره وتقديم نصائح للمواطنين لمنع انتشار المرض.
 
كما شاركت مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية فى حملات تطهير موسعة شملت العديد من مناطق الإسكندرية ومساجدها الكبرى حيث قامت المديرية بالتنسيق مع بعض المؤسسات الخيرية بحملة تطهير موسعة فى محافظة الإسكندرية شملت العديد من المساجد الكبرى منها (مسجد سيدى ابى العباس المرسى _ وسيدى ياقوت العرش _ والإمام البوصيرى _ وأولاد الشيخ الجديد _ وأولاد الشيخ القديم _ والنبى دنيال _ سيدى عبدالرزاق _ الشهداء) وغيرها من المساجد.
 
كما شملت هذه الحملة العديد من المناطق ( ميدان المساجد _  محطة مصر _ ميدان المحطة _ ش النبى دانيال _ الرصافة _ محرم بك) كما قام رجال التطهير بالحملة بتطهير شوارع وارصفة هذه المناطق ومحطات انتظار الترام وسيارات الأجرة كما تم تطهير الكثير من اتوبيسات النقل العام بهذه المناطق.
 
وتأتى هذه المشاركات فى إطار الدور الوطنى والإنسانى والذى تقوم به الأوقاف لمساندة الشعب المصرى العظيم فى هذه المرحلة العصيبة لتأكد للجميع أن الأوقاف لا ولن تتوانى أبدا عن تقديم الدعم لكل ابناء هذا الوطن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ملصقات غسل اليدين بالماء والصابون توعية من كورونا الشرطة

أخبار تهمك

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ 43 دقيقة

ميسي يُطالب برشلونة بضم هذا اللاعب للموافقة على تجديد عقده

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرف على الوثيقة السرية التى تسلمتها مصر لمحاربة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد من حسام عاشور على الانتقال للزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

تصريحات نارية.. حسام عاشور يُهاجم الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

منذ ساعتين و 52 دقيقة

ضربة قوية للأهلي.. الزمالك يقترب من خطف بديل رمضان صبحي

منذ أقل من نصف ساعة

بعد حسام عاشور.. الأهلي يعلن رحيل نجم الفريق

منذ ساعتين و 17 دقيقة

ضربة قاتلة لريال مدريد.. قاذفة الصواريخ يوافق على الانتقال إلى برشلونة

منذ 36 دقيقة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حسام عاشور يفتح النار على الأهلي بعد رفض تمديد عقده

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل | أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

حسام عاشور يدرس قبول عرض الأهلي

منذ أقل من ساعة

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يتحرك لتوجية ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

إنتر ميلان يحسم الجدل حول انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة

منذ 37 دقيقة

مفاجأة.. فيروس كورونا صناعة دولة أوروبية واللقاح سيظهر قريبا (فيديو ومستندات)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد تحذيرات عالمية من "فيروس" غامض.. كل ما تريد معرفته عن مرض "الكورونا"

طرق الوقاية من فيروس كورونا بعد تفشيه في الصين وإغلاق بعض مدنها

محافظة الإسكندرية تؤكد توفر مستلزمات مكافحة عدوى "كورونا"

إجراءات عاجلة وغرف عمليات.. الإسكندرية تواجه فيروس كورونا

وكيل صحة الفيوم: حزمة من التدابير لمواجهة "فيروس كورونا" في حالة الأشتباه بالأصابة

هل لاعبو الأهلي معرضون للإصابة بـ"كورونا" في "أم درمان".. "القلعة الحمراء" تحسم الموقف (تقرير)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:40 م

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

04:30 م

عاجل.. أول رد من حسام عاشور على الانتقال للزمالك

06:04 م

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يتحرك لتوجية ضربة قاضية إلى الأهلي

04:46 م

ضربة قاتلة لريال مدريد.. قاذفة الصواريخ يوافق على الانتقال إلى برشلونة

06:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status