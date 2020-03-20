داليا مصطفى ترد على منتقديها: "كنت بروح مشي بسبب الفلوس"

عبرت الفنانة داليا مصطفى عن استيائها من التنمر الذي يقوم به الجمهور بعد تعليق أحمد الجماهير على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" لميدان العتبة تطالب فيها الشرطة للنظر إلى مثل هذه التجمعات قائلا "انتي مش زيهم..انتي مبتقبضيش يوم بيوم".



وردت على هذا التعليق من خلال فيديو لها تحكي عن أن ما وصلت إليه لم يكن بهذه السهولة التي يتخيلها الجمهور وعبرت عن ذالك قائلة "أنا تعبت أوي وطلع روحي مشيت من مسرح جلال الشرقاوي لبيتنا علشان مكانش معايا فلوس..مكناش بناكل في المعهد لأن مكانش معانا فلوس" وكتبت تعليقا على هذا الفيديو قائلة "كفاية تنمر ارحمونا احنا مش ناقصين" وذالك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



يذكر أن آخر أعمال داليا مصطفي مسلسل "حواديت الشانزليزيه" والتي جسدت فيه دور مع الفنان إياد نصار وجمع بينهم قصة حب كبيرة وهو من البشوات الذي يعشق الكباريهات والسهر في شارع عماد الدين مما يتسبب له في الكثير من المشاكل.



وشارك في مسلسل "حواديت الشانزليزيه" عدد كبير من الفنانين منهم إياد نصار وإدوارد وعايدة رياض وأماني كمال وسارة عادل ومنة جلال وهو تأليف أيمن سليم ونهى سعيد.

