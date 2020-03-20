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ترامب: ننسق مع كندا والمكسيك للحد من تفشي فيروس كورونا
الجمعة 20/مارس/2020 - 06:01 م
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الفجر
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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التنسيق مع كندا والمكسيك للحد من تفشي فيروس كورونا، مؤكدا الانتصار في هذه الحرب وسنتعلم الكثير من هذه الأزمة.
وأضاف ترامب، خلال خطابه، اليوم الجمعة بشأن كورونا: "أغلقنا المدارس وأوقفنا دفع القروض وقمنا بتغيير مواعيد تحصيل الضرائب".
وأشار إلى أنه يدرس منح الموظفين إجازات مدفوعة في إطار إجراءات التصدي لفيروس كورونا.
وتابع: " نسعى لمنع انتقال فيروس كورونا إلى الولايات المتحدة عبر المهاجرين".
ويذكر أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، إن بلاده تواصل جهودها المستميتة للقضاء على "الفيروس الصيني"، في إشارة إلى فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".
وأوضح ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أنه سيعلن خلال أسابيع عن تحقيق نجاح في لقاح فيروس كورونا، مؤكدا أن إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية تعمل على إزالة أي معوقات أمام جهود إنتاج علاج فعال للفيروس.
وأضاف الرئيس الأمريكي أنه تمت الموافقة على طرح عقار "هيدروكسي كلوروكوين" الخاص بعلاج الملاريا في الأسواق لمكافحة فيروس كورونا.
وأشاد الرئيس الأمريكي بجهود بلاده المتواصلة من أجل القضاء نهائياً على فيروس كورونا، وتابع: "قمت بتفعيل قانون من شأنه دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة".
وكان ترامب أقر خطّة طارئة بقيمة 100 مليار دولار أقرها الكونجرس، وتهدف لضمان حصول العمال الأمريكيين الذين يصابون بفيروس كورونا المستجد على إجازة مرضية مدفوعة الأجر.
والخطة التي دعمها الحزبان في الكونجرس أقرّها مجلس الشيوخ أمس الأربعاء بغالبية كبيرة، وفور خروج مشروع القانون من الكابيتول ووصوله إلى البيت الأبيض مهره الرئيس ترامب بتوقيعه ليدخل حيّز التنفيذ.
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