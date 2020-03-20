ترامب: ننسق مع كندا والمكسيك للحد من تفشي فيروس كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التنسيق مع كندا والمكسيك للحد من تفشي فيروس كورونا، مؤكدا الانتصار في هذه الحرب وسنتعلم الكثير من هذه الأزمة.





وأضاف ترامب، خلال خطابه، اليوم الجمعة بشأن كورونا: "أغلقنا المدارس وأوقفنا دفع القروض وقمنا بتغيير مواعيد تحصيل الضرائب".





وأشار إلى أنه يدرس منح الموظفين إجازات مدفوعة في إطار إجراءات التصدي لفيروس كورونا.





وتابع: " نسعى لمنع انتقال فيروس كورونا إلى الولايات المتحدة عبر المهاجرين".





ويذكر أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، إن بلاده تواصل جهودها المستميتة للقضاء على "الفيروس الصيني"، في إشارة إلى فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".